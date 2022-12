Ražba výtahů ve stanici Jiřího z Poděbrad jde do finále. Výluka přijde v lednu

Jan Šindelář Externista

/FOTOGALERIE/ Ražba výtahových šachet z náměstí Jiřího z Poděbrad do stejnojmenné stanice metra je po roce v závěrečné fázi. Stavbaři se připravují na prorážku do prostoru stanice, která by se měla uskutečnit ve druhé polovině ledna 2023.

Budování bezbariérového přístupu do stanice Jiřího z Poděbrad | Foto: DPP/Daniel Šabík