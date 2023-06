Čtenáři udělili vysvědčení pražskému magistrátu. Prošel by, ale má co zlepšovat

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Čtenáři Deníku hodnotili vedení pražského magistrátu. V průměru dostalo známky 3 až 4, tedy dobře a dostatečně. To by na postup do dalšího školního roku stačilo, mezi premianty se ale neřadí.

Zástupci stran Spolu, Pirátů a STAN při podpisu koaliční smlouvy na pražském magistrátu ve středu 15. února 2023. | Video: Deník/Radek Cihla