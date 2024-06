Právě v těchto dnech to řeší i někteří rodiče. Ptají se potomků, zda mají starat sami, anebo se spolužáci domlouvali na nějakém společném postupu. Má to logiku, za kterou nemusí stát snaha ušetřit. Je tu jiný problém: co třídní, pokud převezmou nějakých pětadvacet, osmadvacet nebo třeba i dvaatřicet kytic, s nimi budou ve škole dělat? Vlastně – ve škole už nikoli. I oni přece odcházejí na prázdniny.

Pugéty zřejmě vytlačují sladkosti

Třeba dojíždějící pedagogy poznáte v autobusech během posledního dne před prázdninami snadno. Ženy i muži si vezou pugét, často i dvě nebo tři kytice najednou. Nebo čtyři. Nicméně: opravdu dostali výměnou za vysvědčení od celé třídy jen čtyři? Nu – v dnešní době možná ano. Ale pokud ne – co se stalo s těmi ostatními?

Hodně darovaných kytek asi skončilo na hřbitově, prozradil Deníku ze své učitelské zkušenosti bývalý kantor Milan, který se řadil právě mezi ty dojíždějící. Za výhodu označil, že byl třídním žáků, jejichž rodiny většinou mají zahrady nebo zahrádky, a tak ho školáci často obdarovali vlastními voňavými výpěstky. Rozhodování pak bylo snazší: pro cestu domů si nechal dvě tři nejkrásnější kytice, většinou zjevně kupované a profesionálně vázané. Zbytek věnoval místním učitelkám. Už proto nechce říci celé jméno ani přiblížit přesné působiště: nerad by, aby to jeho bývalým svěřencům zpětně přišlo líto.

I kolegyně však samy dostaly spoustu květin – a netajily se tím, že ne všechny využijí pro výzdobu vlastního domova či je mohou rozdat mezi příbuzné nebo přátele. Svěřily se, kam s nimi: každoročně je nosí na hřbitov, aby ozdobily hroby příbuzných a známých. Byť se musí brzy vracet, aby je zase odklidily: v tomto období bývá takové počasí, kdy krása řezaných květin na slunci vadne téměř před očima…

Učitelka Jana, která by od svých svěřenců nejraději nedostávala nic (ale ví, že odmítnout by bylo nezdvořilé a přineslo i zklamání) však připomíná: kytek už na konci června nebývá tolik jako dřív. Zdá se, že v posledních letech tyto pozornosti vyrovnávají bonboniéry. Nebudou letos mít nakonec převahu? Už loni a předloni jich dostala tolik, že i když se v její třídě před odchodem na prázdniny společně mlsalo, ještě si pořádnou várku cukrovinek nesla domů.

Společná kytice i jednotlivé růže

Že kytice nemusí být zrovna ideálním dárkem v rámci předprázdninového loučení se školou, potvrzuje Kristýna Madarászová, která kraluje v hloubětínské vazárně Střední zahradnické školy a Středního odborného učiliště Veleslavínská. Překvapí tím, že ona květiny nedostává, a to ani v soukromém životě: netají se tím, že si je raději uváže sama. A květiny na sklonku června? V pátek 21. června prý jeden kolega místo kytic dostal od studentů rozmanité pochoutky.

close info Zdroj: archiv Kristýny Madarászové zoom_in Kytice, kterou vázala Kristýna Madarászová, jež vede floristické kurzy ve Střední zahradnické škole a Středním odborném učilišti Veleslavínská.

Pokud se jich však sejde více najednou, opravu to nebývá jednoduchá situace. „Je to hezké gesto, ale co slýchám od kolegů, po pravdě je spíš potěší něco k jídlu. Muže například salámy – třeba fuet ocením i já – ženám je možné věnovat dejme tomu čokoládu nebo i láhev vína; pokud žáci vědí, co má učitelka ráda,“ připomněla Madarászová.

Ve 22 letech nemá daleko ani ke vzpomínkám na vlastní školní léta, a tak může poradit, jak pozornost pro pedagogy řešila jejich třída: na květiny skutečně došlo. „Aby se ale nesešla spousta kytic, dělávali jsme to tak, že jsme se složili – a předávali za všechny jednu větší; tehdy zhruba za tisícovku,“ připomněla. Nebo nabízí jiné řešení: dá se dohodnout, že každý přinese jednu růžičku a učitelka si je pak poskládá dohromady. Jednu i druhou radu lze snadno napodobit – na domluvu v rámci třídního kolektivu už by však byl nejvyšší čas.

Trvalé vzpomínky? Šperk i zážitek

Třídy, které Madarászová navštěvovala, se podle jejích slov dokázaly domluvit i na společných dárcích na rozloučenou při odchodu ze školy. Ať už šlo o předmět trvalé hodnoty, nebo trvalý zážitek.

„V deváté třídě jsme třídní učitelce věnovali šperk. A jako maturanti, kdy jsme měli mladšího učitele, jsme pro něj vybrali tandemový zážitek, který ho opravdu potěšil. Nevím přesně, jak se to nazývá – je to takové létání nad vodou s tryskami,“ řekla Deníku, že místo květin může promluvit i flyboarding.