Zoo Praha

Na poslední tři červnové dny (od 28.-30.6.) připravili v Zoo Praha kvízovou stezku napříč zahradou. Čekají vás zábavné úkoly, do jejichž řešení se zapojí celá rodina, a ještě se něco dozvíte o zvířatech, jako jsou vombati, gorily, orangutani, rybožravé sovy ketupy, plameňáci nebo několik druhů želv. Na úspěšné řešitele čeká na konci drobná odměna," lákají zástupci Zoo Praha.

Aquapalace Praha

Ve vodním světě plném aquparku a zábavy. I tak můžete se svými ratolestmi oslavit začátek prázdnin a příchod léta, protože k němu vodní radovánky patří. O víkendu 29.-30. června se v Aquapalace Praha uskuteční slavnostní zahájení prázdnin.

Zrekonstruované dětské hřiště v ulici Za Haštalem

I ti nejmenší si zaslouží odpočinout si od školy. A co takhle na novém místě? Radnice Prahy 1 totiž ve středu 26. června otevřela zrekonstruované dětské hřiště jehož součástí je i komunitní zahrada.

Brick corner

Oslava vysvědčení se dá pojmout ledajak. Co takhle se stavebnicí LEGO? V Herním centru Brick corner jsou na konec školního roku připraveni a kromě velkolepých výstavních exponátů i herních stanovišť si děti mohou odnést v dnech od 27. června do 30. června ke každé vstupence i figurku zdarma nebo soutěžit o produkty stavebnice LEGO.

Paloma Průhonice

Sladká odměna po celoroční práci, to musí být. Pro školáky si v Průhonicích připravili speciální odměnu. Na každého čeká makronka zdarma a dva kopečky za cenu jednoho po celý pátek.

Štefánikova hvězdárna

Pozorování oblohy a zmrzlina zdarma k tomu. Tak může vypadat vaše oslava vysvědčení ve Štefánikově hvězdárně.

Bistro Bobovka

„Celoroční snažení si zaslouží pořádnou odměnu," tak lákají děti a rodiče do Bistra Bobovka. Zde totiž probíhá akce Vysvědčení na Bobovce. Děti, vysvědčení si nezapomeňte vzít s sebou. V pátek 28. června si za své jedničky můžete totiž užít jídlo nebo jízdu zdarma. A navíc za samé jedničky pak i kopeček zmrzliny.

Lush

Co takhle si udělat radost i nějakým dárkem? V kamenných prodejnách Lush stačí ukázat své letošní vysvědčení a k jakémukoli nákupu dostanete dárek. Akce platí do 30. června do vyčerpání zásob.

Historický kolotoč na Letné

Procházka přírodou zakončená jízdou na kolotoči. I tak můžete strávit poslední den školního roku. A užít si mohou jak děti, tak dospělí. Od května je totiž opět v provozu Historický kolotoč na Letné.