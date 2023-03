/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Dvořák v pondělí 13. března vyzval Miroslava Ševčíka k odstoupení z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Podle Dvořáka Ševčík svým chováním poškozuje zájmy univerzity. Ševčík novinářům po setkání s rektorem řekl, že podání rezignace zváží. Dvořák následně médiím řekl, že se s Ševčíkem domluvil na tom, že děkan rozhodnutí o rezignaci oznámí do úterý 14. března.

Večerní demonstrace před Národním muzeem 11. března | Video: Milan Holakovský

"Sobotní akce má ten dopad, že poškozuje zájem vysoké školy. (…) Pokládám za nejvhodnější řešení, aby pan děkan ze své funkce odstoupil. A k tomu jsem ho i vyzval. Sdělil mi, že je to věc, kterou musí zvážit. A já jsem proto chtěl, aby mi své rozhodnutí oznámil do zítřka do rána (úterý 14. března), " řekl Dvořák.

Mluvčí VŠE Věra Koukalová dnes v tiskové zprávě sdělila, že rektor na úterý 14. března svolal vedení VŠE, které se situací bude zabývat. Jak bude rektor Dvořák postupovat v případě, že Ševčík na post děkana Národohospodářské fakulty VŠE do stanoveného termínu nerezignuje, dnes rektor novinářům nesdělil.

"Nechci předjímat, protože to budeme v úterý projednávat na vedení. Nechtěl bych tak závažný krok oznamovat předem, protože bude záležet na tom, k jakému závěru dojdeme, až se o tom poradíme,“ informoval.

Rektor VŠE v pondělí 13. března dále řekl, že výzva k rezignaci není pouze vyústěním sobotní protivládní demonstrace Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO) a které se údajně Ševčík účastnil.

Ekonom a politik Ševčík, který je expertem hnutí Trikolora, se podle serveru Forum 24 v sobotu zapojil do pokusu odstranit ukrajinskou vlajku z Národního muzea. Děkan to však dnes ve svém prohlášení odmítl.

Univerzita se v neděli od Ševčíkova vystupování na této demonstraci distancovala a uvedla, že vystupování děkana je "za hranou" dlouhodobě. Ševčík sdělil, že na demonstraci nevystupoval, pouze doprovázel muže zbitého policií, a výtky vedení VŠE proto nechápe.

"Prohlašuji, že jsem nechtěl jakkoli vstoupit do budovy Národního muzea ani strhávat jakékoli vlajky vyvěšené na ní. Důrazně se ohrazuji proti interpretaci mé přítomnosti na schodech Národního muzea v inkriminované době takovými úmysly," uvedl v pondělí 13. března Ševčík ve svém prohlášení. Doplnil, že odsuzuje jakékoliv násilí a útok na Národní muzeum.

Podle zákona o vysokých školách může rektor odvolat děkana z vlastního podnětu, avšak pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Většina studentských členů akademického senátu VŠE vyzvala Ševčíka k odstoupení z pozice děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Studentští zástupci v samosprávném zastupitelském orgánu univerzity tak v pondělí 13. března učinili prostřednictvím otevřeného dopisu, který Ševčíkovi adresovali.

Ševčíkovo veřejné vystupování podle nich není adekvátní k funkci děkana, protože poškozuje dobré jméno vysoké školy. K výzvě se připojili také studenti a absolventi VŠE a někteří akademici.

"(Ševčíkovo) porušování pravidel stanovených jak v Etickém kodexu VŠE, tak v Morálně-etických zásadách vedoucích pracovníků VŠE stanovených rektorem univerzity nás (studentské senátory akademického senátu VŠE) nejen znepokojuje, ale považujeme to i za neakceptovatelné chování u vysoce postaveného akademika,"uvedli členové akademického senátu VŠE z řad studentů.

U Národního muzea jsme konflikty nevyvolávali, brání se policisté

Autoři výzvy označili Ševčíkovo chování za "kontroverzní a neetické". Jednání děkana Národohospodářské fakulty VŠE podle nich poškozuje prestiž studia studentů a absolventů univerzity v očích veřejnosti. Výzvu k jeho rezignaci podepsalo k pondělní půl druhé odpoledne kromě autorů otevřeného dopisu také šest akademiků, 336 studentů VŠE, 44 absolventů této vysoké školy a zástupci veřejnosti.

Kritika studentských senátorů se na Ševčíka snesla poté, co se v sobotu údajně účastnil protivládní demonstrace Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO) a její šéf Jindřich Rajchl. Po jejím skončení byl Ševčík podle fotografií serveru Forum 24 mezi těmi, kteří se pokusili násilím vniknout do Národního muzea a strhnout ukrajinskou vlajku.

Za totéž ekonoma a politika Ševčíka, který je expertem hnutí Trikolora, kritizoval také rektor VŠE Petr Dvořák. Univerzita se v neděli od Ševčíkova vystupování na této demonstraci distancovala a uvedla, že vystupování děkana je "za hranou" dlouhodobě.

Ševčík sdělil, že na demonstraci nevystupoval, pouze doprovázel muže zbitého policií, a výtky vedení VŠE proto nechápe. Rektor VŠE se dnes odpoledne se Ševčíkem sejde, škola poté vydá prohlášení.

VŠE se distancovala od Ševčíkova vystupování na sobotní demonstraci

Případná možnost odvolání děkana rektorem je podle mluvčí VŠE Věry Koukalové kvůli vysokoškolskému zákonu problematická.

"Senát Národohospodářské fakulty až na výjimky stojí za svým děkanem, takže oni sami ho neodvolají," řekla mluvčí. Případné odvolání děkana rektorem by podle ní bylo proti vysokoškolskému zákonu a mohlo by vést k soudní při.

