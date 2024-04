Praha se zazelená. V rámci obnovy městské zeleně začala výsadba nových stromů v uličních stromořadích. Projekt přinese do ulic hlavního města 23 nových stromů.

Dosadba stromů v aleji v Praze 2. | Video: Deník/Radek Cihla

Již během minulého měsíce chválili na svém jednání zastupitelé Prahy 2 poskytnutí finančních prostředků na dosadbu chybějících stromů v uličních stromořadích. Výsadba se týká celkem 23 stromů.

Zanedlouho se daly věci do pohybu. V minulém týdnu zástupci Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) provedli tzv. vzorovou výsadbu stromů, konkrétně na adresách Milešovská 6 a Soběslavská 26.

Vzorová výsadba TSK:

Zdroj: Youtube

Postup vzorové výsadby se podle TSK používá při zakládání nových stromů, které je nejlepší vysazovat v době vegetačního klidu.

Rozšíření zeleně v městské části ocenil i místostarosta Prahy 2 Jan Recman. „Obnova zeleně je pro udržení zdravého životního prostředí naprosto klíčová, zvlášť ve městě,“ řekl.

Výsadba pokračuje i nadále až do konce dubna. Ve středu 17. dubna to bylo konkrétně v ulici Jana Masaryka. Následovat budou ulice U Nemocnice, Fričova, Rubešova a Italská. Co se týče druhů stromů, jedná se o akáty, lípy a javory.