Praha slaví výročí 20 let České republiky v Evropské unii bohatým programem

Hlavní město se zapojuje do oslav výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie, které připadá na 1. května. V rámci oslav je připravena panelová výstava před budovou Nové radnice, naplánovaný je i průvod 28 vlajkonošů, nasvícení Petřínské rozhledny a spousta dalších akcí.

Oslavy výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. | Foto: MHMP