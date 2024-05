Praha ožívá v rytmu sokolského sletu díky unikátní sletové tramvaji, která přináší sportovní atmosféru přímo do ulic. Soutěž na sociálních sítích navíc láká k zábavné interakci a slibuje atraktivní ceny.

Sletová tramvaj v Praze. | Foto: ČOS

Pražany rozhýbává a láká k focení sokolská sletová tramvaj, která v těchto dnech brázdí ulice metropole s klíčovými informacemi o sletovém týdnu a se soutěží.

Tramvaj už z daleka hlásí, že příští stanicí je slet. Není proto náhodou, že je nejčastěji nasazována jako linka č. 22 křižující klíčová místa letošního XVII. všesokolského sletu.

Míjí Tyršův dům, který je sídlem České obce sokolské a dále míří přes Vltavu k Národnímu divadlu, v kterém amatérští sokolští herci předvedou 30. června při slavnostním zahájení Jiráskovu Lucernu. Odtud doveze fanoušky i cvičence do Fortuna Areny v Edenu, kde slet 4. a 5. července vyvrcholí jedinečnými hromadnými skladbami.

Zdroj: ČOS

Sokolové tramvaj vyladili do modro-červených sletových barev a doplnili ji o ilustrace od známého výtvarníka Jaromíra 99. Ve vozidle naleznete klíčové informace o sletovém týdnu, soutěže o ceny včetně vstupenek na slet a také několik vtipných hlášek motivujících pasažéry ke sportu, jako: „Stojím raději na značkách než a semaforech“ nebo „Cvičí to s Vámi v zatáčkách? Na rovince to zkuste sami?“

Soutěžte se Sokolem o zajímavé ceny

Ale pozor, sletová tramvaj není pouhou pozvánkou na slet. Součástí propagace sletu je i možnost zasoutěžit si o zajímavé ceny. Stačí se se sletovou tramvají vyfotit, nasdílet fotku na Instagramu a označit ji hasthtagem#jedunaslet. Můžete tak vyhrát některou z více než 100 zajímavých cen.

Hlavním lákadlem jsou vstupenky na hromadné skladby nebo sletový merch. Jeden z ambsadorů Sokola je i olympijský medailista Alex Choupenitch, se kterým se můžete v tramvaji vyfotit.

Jeho šermířská karikatura je totiž součástí sletového vizuálního stylu. „Jsem graficky vyobrazený pro slet, z toho jsem nadšený," řekl bronzový fleretista z Tokia a dodal: „Fakt se mi líbí, co jsem o sletu slyšel - šalina, aplikace, merch - jsem vyjevený. Fakt dobrá práce. Jsem rád, že toho můžu být součástí."

Sletová tramvaj v Praze.Zdroj: ČOS

Sledovat tramvaj v reálném čase je možné díky GPS na mapě. Soutěž se sletovou tramvají potrvá do poloviny července a pořadatelé ji budou vyhlašovat postupně: 21. dubna, 21. května, 21. června a 15. července. Další informace o sletu najdete na webových stránkách.