A firma se ráda hlásí k tomu, že podstatná část exportu míří na místo určení po železnici. Jen na Slovensko a nádraží v maďarském Kecskemétu loni ze skladu v Hostivaři, který je napojen vlečkou na hostivařskou stanici, zamířily výrobky na celkem 62,9 tisíce palet (což představuje 1161 naložených vagonů).

PR manažerka Lutfia Volfová propočetla, že tak z Prahy nemuselo vyjíždět 2,2 tisíce kamionů.

Základem je voda z Želivky

Zásilky pro jednotlivé země se mohou mírně odlišovat způsobem balení, ale rozhodně ne obsahem láhví. Ten je vždy stejný; rozdíl v chuti tak neznamenáte.

Deníku to řekl provozní ředitel závodu Jan Běhounek v odpovědi na otázku, zda jsou produkty určené na různé trhy v něčem jiné. Vždyť se čas od času objevují debaty o rozdílech ve složení různých potravin a pochutin u nás a v zahraničí, k čemuž výrobci mají vysvětlení: jsou rozdíly v tom, co jednotlivým národům typicky chutná.

Nedělají se tak pro pro některé trhy třeba nápoje o něco sladší, pro jiné šumivější – nebo dejme tomu i s nějakou přísadou navíc? Odpověď je krátká – a ve své stručnosti jednoznačná: ne. V rámci regionu nikoli. „Naše cola, kterou si můžete koupit, pokud pojedete třeba na dovolenou k Balatonu, je úplně stejná jako ta, kterou si koupíte tady v Lidlu,“ zdůraznil Běhounek.

Zdroj: Milan Holakovský

S největší pravděpodobností bude základem voda z Želivky; odebíraná z řeky na přehradě Švihov. Informací o napojení na běžnou vodovodní síť v Praze může Běhounek nezasvěcené poněkud překvapit. Čekali byste jako zdroj vlastní vrty? Po těch byste tu pátrali marně. Standardně přitéká voda právě ze zdroje Želivka – a zcela vyhovuje.

Pokud se stane, že dodavatel z nějakého důvodu musí přepojit na Káraný, znamená to zde práci navíc. Ne že by voda z Káraného byla „horší kvality“, naopak – má ale jiný obsah minerálů. Výrobním linkám se standardním přizpůsobením pro surovinu z Želivky je pak třeba pozměnit technologické nastavení.

Vedle vody, jež v závodě ještě prochází ošetřením podle principů Pepsi, je klíčovou složkou nápojů sirup – často jde o cukr dovezený v cisternách do mohutných zásobníků, míchaný s aromaty přicházejícími z Irska. Produkty se pak plní převážně do plastových láhví, „foukaných“ z polotovarů přímo na místě.

V království bublinek. Jejich výroba je složitá alchymie

Deník se tohle vše dozvěděl přímo v provozu ve Vysočanech. Společnost Mattoni 1873, jež zde nealkoholické nápoje firmy PepsiCo vyrábí prostřednictvím dceřiné společnosti, umožnila prohlídku právě při startu nové vizuální identity. Spojené s designovými změnami barev, písma, ale také s přejmenováním nápoje bez cukru Pepsi MAX na Pepsi Zero Sugar. Ředitel marketingu Mattoni 1873 Michal Šlechta připomněl, že nový název lépe odráží nároky spotřebitelů na zdravější životní styl.

„Stále oblíbenější Pepsi Zero Sugar nyní nabízíme také s příchutí Mango a Limeta. Spotřebitel tak dostane ještě víc chuťových zážitků,“ upozornil Šlechta.

Jen s čepičkou a bez hodinek

Nebývá obvyklé, že v případě, kdy přijdete někam na návštěvu, záhy po přivítání odpovídáte na otázku, jaká byla poslední stolice. Zde to nepřekvapí. Pokud máte vstoupit do potravinářského provozu, je třeba vyloučit všechna onemocnění. A nejde jen o to, zda nekašlete či nemáte horečku. Také množné zažívací problémy představují věc, již je třeba probrat.

S bezpečností souvisí také oblékání. Není to jen výstražná vesta; ta je na důležitá, když se v expedici potkáte i s vysokozdvižnými vozíky. Vyfasujete také ochranný oblek i čepičku, pod niž se musí skrýt vlasy. V případě některých pánů třeba pleš: pokrývka hlavy patří k opatřením, o nichž se nediskutuje. Stejně jako o tom, že je třeba schovat šperky. Také je třeba odložit vše, co opravdu není nezbytně nutné brát s sebou. Ještě před vstupem do výroby pak musí dojít na důkladné mytí rukou.

Zdroj: Milan Holakovský

Vlastní provoz překvapí tím, že potkáte poměrně málo zaměstnanců. Pokud ano, často jen od ovládacího pultu dohlížejí na chod zařízení. Hodně úkonů je automatizováno jak při samotném míchání nápoje a jeho plnění do láhví, tak při jejich následném plnění. Stejně jako v provozu baličky a rovnání na palety.

Lidé se uplatní zejména ve chvílích, kdy je třeba nastavit přechod na jiný produkt nebo na obaly o jiném objemu.

„Samozřejmě by pro mě bylo ideální jet 24 hodin denně jednu láhev; to by bylo krásné,“ usmívá se ředitel Běhounek. Tak ale výroba pochopitelně nevypadá. Proměny produkce nejsou jednoduché – nejde tedy o nějaké jednoduché „přepnutí“. Obnášejí třeba i změny dráhy v dopravnících. „Samozřejmě se snažíme, abychom jeli co nejplynuleji,“ řekl k tomu výrobní ředitel.

Běžně běží pět výrobních linek

Pražský závod zaměstnává na dvě sta lidí různých profesí (z toho ve výrobě jich působí 120, ve skladu 50). Má šest výrobních linek, jež však všechny nejedou najednou a nepřetržitě. Běžně jich bývá v provozu pět.

Značka Pepsi se na našem trhu objevila v roce 1989. Od roku 2018 se její produkty v České republice vyrábějí pod křídly společnosti Mattoni 1873 jakožto výhradního výrobce a distributora nápojů PepsiCo.

Káva s mlékem: Kdy ji raději nepít, a kdy naopak může pomáhat v léčbě

Hlavní závod vyrábějící i další nápoje z portfolia PepsiCo působí od roku 1994 na Kolbenově ulici v pražském Hloubětíně. Od předloňského podzimu se vyrábějí také v Kyselce u Karlových Varů.