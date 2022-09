Mají se v metru otočit sedačky? Cestující odpovídali v anketě dopravního podniku

"Dnes odborná skupin odsouhlasila finální zadání studie, které nyní půjde do (městské) rady, a rovněž jsme schválili zadání pro vypsání zakázky na studii proveditelnosti. Okružní linka odlehčí nejpřetíženějším úsekům metra," řekl Scheinherr.

Studie podle náměstka prověří smysluplnost výstavby, určí její vhodnou trasu a umístění stanic. Rovněž posoudí technickou proveditelnost, doporučí výběr systému metra, což mimo jiné znamená, zda bude bez řidiče. Odborníci městu dodají rovněž technický a socioekonomický model.

Dokument bude mít tři části, a sice analytickou, návrhovou a hodnoticí číst. Ta poslední bude obsahovat a posoudí jednotlivé varianty výstavby, určí kdy a kterou část začít stavět jako první. Odborníci budou v materiálu pracovat také s tramvajovou sítí a zahrnou plánovanou výstavbu vysokorychlostních tratí.

Nová linka by měla podle dřívějších vyjádření zástupců města vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Podle prvotního návrhu by linka měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic, první část mezi Podbabou a Čakovicemi by měla 26 kilometrů s 18 stanicemi.

Propojení celé Prahy

Mezi nejvýznamnější její úseky by v budoucnu měla patřit například část od Vltavy do Krče, kde by ji mohlo využívat až 140.000 cestujících denně, další je oblast nákladového nádraží na Žižkově a rovněž severu města, kde by jím jezdilo okolo 100.000 lidí. Jako poslední by se patrně stavěl úsek na západě, a to od Anděla na Strahov a do Podbaby.

DPP zahájil letos v druhé polovině dubna stavbu úseku z Pankráce na Olbrachtovu ulici, na který naváže úsek na Nové Dvory. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Celkové náklady by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun.