Část Pražanů je od rána bez tepla. Výpadek může trvat až do druhého dne

Několik stovek domácností v Praze 10 se od pátku 1. prosince ocitlo bez dodávek tepla. Může za to havárie potrubí. Podle informací Pražské plynárenské se nyní pracuje na co nejrychlejší opravě, ke které by mělo dojít až na konci dne.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň