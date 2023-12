Další výpadek: Část Pražanů byla od rána bez tepla. Provoz se postupně obnovuje

Několik stovek domácností v Praze 10 se od pátku 1. prosince ocitlo bez dodávek tepla. Může za to havárie potrubí. Podle informací Pražské plynárenské došlo v některých místech k obovení již po 15. hodině. Ke kompletní obnově by mělo dojít do půlnoci.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň