Žárovky tu často praskají nejen kvůli vlhkosti z Vltavy, ale také vlivem vzdušného koridoru nad vodou či velkému chvění konstrukce. Most byl slavnostně otevřen 4. října 2014, doprava na něj vyjela o dva dny později.

Vede z Partyzánské ulice v Holešovicích do oblasti ulic Nové Povltavské a Trojské v Troji. Nahradil původní provizorní trojský tramvajový most, zvaný Rámusák, který sloužil od roku 1981 do roku 2013.

Osvětlený Trojský most je v poslední době atraktivní i pro filmaře. Zahrál si třeba v seriálu Specialisté nebo v marvelovském americkém seriálu Falcon a Winter Soldier. V tomto hitu představoval most, který vede do fiktivního města Madripoor.