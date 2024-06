Cesta do míst, kde se razí tunely pro linku metra D. | Video: Milan Holakovský

Od víkendu bude dočasně přerušen provoz metra linky C v úseku Pražského povstání - Háje. Je tomu tak z důvodu opravy trati metra. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zavede v úseku náhradní autobusovou dopravu.

O opravě trati s ní spojené výluce metra informovali zástupci Dopravního podniku. Metro linky C v úseku Pražského povstání - Háje bude pozastaveno na pět dní od 29. června (od zahájení provozu) do středy 3. července (do ukončení provozu).

Změna se bude týkat i linek autobusů, konkrétně linek 106, 113, 157, 189, 196 a 215.

Linky 106, 189, 196 a 215 budou prodlouženy ze zastávky Kačerov (v Budějovické ulici) přes zastávky Budějovická a Pankrác do zastávky Pražského povstání.

Linky číslo 113 a 157 budou v úseku Nemocnice Krč – Kačerov (pouze v uvedeném směru) vedeny přes zastávky Kačerov (v Budějovické ulici), Budějovická, Brumlovka a Pod Dálnicí.

V denním provozu jsou zavedeny linky náhradní autobusové dopravy. Linka XC v trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Brumlovka (pouze směr Háje) – Kačerov (pouze směr Háje) – Roztyly – Dědinova – Chodov – Jarníkova – Opatov – Mikulova – Háje.

A linka 800 v trase Vyšehrad – Pražského povstání (pouze směr Jižní Město) – Na Veselí (pouze směr Vyšehrad) – Chodovec – Chodovská tvrz – Litochlebské náměstí – Bachova – Mikulova – Hněvkovského – Modrá škola – Háje – Horčičkova – Jižní Město