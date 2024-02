Do kdy jste si doma nechali nazdobený vánoční stromek? Tradičně do Tří králů? Nebo jste se s ním rozloučili hned po silvestru – či snad ještě před? Některé domácnosti si naopak stromečkovou atmosféru prodloužily třebas i do konce ledna – a někde si jí užívali možná ještě předevčírem. Vyhozené symboly Vánoc to potvrzují jasně. U kontejnerů, kde už třeba několik týdnů bylo prázdno, se nyní opět objevily.

Svoz je právě ve finále

Odkládat stromky ke stanovištím kontejnerů, odkud jsou pak odváženy, je rada, kterou Pražské služby zveřejňují každoročně. Neplatí to přitom nejen z kraje ledna, kdy vysloužilých stromečků bývá k vidění nejvíce. „Počítáme s tím, že pokud je stromek ještě škoda vyhodit, některé domácnosti si ho nechávají dlouho,“ řekl Deníku Komarnický. S tím, že popeláři nezůstanou zaskočeni: s jejich odvozem z těchto sběrných míst se počítá do konce února.

Vyhozené vánoční stromečky připravené k odvozu na sklonku února a rostlinný odpad u kontejnerů na krčském sídlišti a v okolí.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

„My je svážíme postupně – a v oblastech, kde působí jiné svozové firmy, je to v jejich režii,“ konstatoval Komarnický. „Pro stromky vyjíždějí posádky menších nákladních vozů s valníkem i speciálně vyčleněná popelářská auta,“ vysvětlil.

Až do konce druhého měsíce platí totéž, nač firma výrazně upozorňuje vždy od Vánoc, a zejména z kraje ledna: stromeček určený k odvozu nepatří do popelnice ani do kontejneru na směsný komunální odpad (a rozhodně také ne někam do přírody). Má být volně uložen u stanoviště nádob na odpad – což lidé skutečně dělají. Ideálně u hnízda barevných kontejnerů na tříděný sběr.

„Svážíme je do konce února; to ale není žádná novinka,“ řekl Deníku mluvčí. Lidé, kterých se to týká, termín konce února zřejmě dobře znají. Odložené stromky se totiž hojněji vyrojily právě v posledních dnech. Byť o tradiční povánoční „hromady“ už pochopitelně nejde.

Kompostárna i sběrný dvůr

V souvislosti s vánočními jehličnany Pražské služby zdůrazňují, že před vyhozením musí být důkladně odstrojeny. Základním využitím tohoto bioodpadu je totiž zpracování na štěpku nebo na kompost. Ze svozových aut stromky míří na překladiště – a odtud v ideálním případě právě do kompostáren. Všechny stromky, které Deník nyní spatřil u kontejnerů, se tomu zdají vyhovovat. Pokud by některý měl na sobě pozůstatky zdobení nebo vykazoval viditelné znečištění, jeho jediná poslední cesta může vést do Malešic. Tam shoří v některém z kotlů zařízení ZEVO, kde se spalování odpadu využívá pro výrobu tepla a elektřiny.

Tahle pravidla se pochopitelně vztahují na skutečné stromky – tedy ty, které jsme si zvykli označovat jako „živé“. Ale jak naložit s umělým, který se už nehodí k uskladnění pro použití v další sezoně? Leckoho možná napadne, že tohle by běžný komunální odpad mohl být – případně by dal přednost umístění do žlutého kontejneru na plasty. Správně není jedno ani druhé. Náležité řešení, které nemá alternativu, je zbavit se umělého stromku ve sběrném dvoře. Ne jinak.

Stromky, které dosloužily a Pražské služby je odvážejí k likvidaci, se každoročně počítají ve statisících. Loni jich bylo 250 tun. Za letošek budou konečné součty známy až v březnu.

