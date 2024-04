Ministerstvo vnitra v březnu vyzvalo magistrát, aby do 60 dnů zrušil část vyhlášky týkající se právě zákazu živé hry v některých částech Prahy, chce stejné podmínky pro celé hlavní město. Praha tak stojí před rozhodnutím, zda zvolit úplný zákaz hazardu na celém území, nebo ho naopak všude povolit.

Zákaz kasin jako v Moskvě. Praha řeší problém s hazardem, přitom jí hrozí žaloby

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ani Ministerstvo vnitra neuznává subsidiaritu v tom smyslu, aby Praha při schvalování vyhlášky mohla zohlednit požadavek jednotlivých městských částí na úplný zákaz hazardních her na svém území ve chvíli, kdy v jiných městských částech hazard povolený je. Pro všechny bude nejlepší, když tuto spornou část vyhlášky co nejdříve přezkoumá Ústavní soud,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Antimonopolní úřad již v minulosti Prahu opakovaně pokutovat právě kvůli aktuálnímu i předchozímu znění vyhlášky, tomu se město brání soudně.

Praha řeší vyhlášky proti hazardu. Jednou z variant je úplný konec heren

„Aktuálně máme podané dvě žaloby proti pravomocným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, o nichž bude rozhodovat nejdříve Městský soud, následně v případě kasační stížnosti Nejvyšší správní soud a pak v případě ústavní stížnosti i Ústavní soud. K Ústavnímu soudu by se případ touto cestou dostal až za mnoho let. Když Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost sporné části vyhlášky, jak avizovalo, k Ústavnímu soudu, se problematika dostane mnohem dříve,“ shrnuje radní Zábranský.

Pokud ministerstvo problematickou část vyhlášky pozastaví, může se živá hra až do rozhodnutí Ústavního soudu na celé území Prahy vrátit. Celoplošný zákaz automatů a dalších technických her by měl zůstat v platnosti.