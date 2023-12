Kdo si zatím nevyzvedl své osobní věci zanechané v budově evakuované kvůli řádění vraždícího střelce, letos už se s nimi neshledá. Příležitost převzít svůj majetek pak bude mít během ledna. To krizový štáb Univerzity Karlovy vzkazuje studentům filozofické fakulty, kteří před týdnem, ve čtvrtek 21. prosince odpoledne, museli opouštět objekt školy na náměstí Jana Palacha podle pokynů příslušníků policejních komand.

Pieta za oběti střelce z Filozofické fakulty. | Video: Deník/Radek Cihla

Při vyklízení budovy, kde 24letý vrah z řad studentů vzal životy 14 lidem (jako patnáctému pak i sobě) a 25 osob utrpělo zranění, zůstala na místě řada věcí. Části oblečení, kabelky, ale také rozložené notebooky nebo i celé batohy. S pomocí Českého červeného kříže je pracovníci školy shromáždili, přemístili do nedaleké budovy právnické fakulty – avšak s rozčleněním podle místností, kde byly nalezeny. Vlastníci si tam pro ně mohli přijít v sobotu 23. prosince a pak ve středu 27. Zatím si tak vyzvedli odhadem něco málo přes polovinu připravených předmětů.

Střelec z fakulty napsal dopis na rozloučenou. Přiznal se k vraždě v Klánovicích

Na stejné místo už si pro ty zbývající přijít nelze. Připraveny k výdeji budou za týden, od 4. ledna, v UK POINTu na adrese Celetná 13. I zde je je třeba počítat s tím, že dojde na ověřování totožnosti podle dokladů a podepisování protokolu o převzetí. Na vyzvednutí svých věcí budou ale mít majitelé čas prakticky po celý měsíc: do 30. ledna. Jako výdejní dny jsou určeny úterky (s provozní dobou od 11 do 18 hodin) a čtvrtky (kdy se začíná i končí dříve: už od 8.00, ale zavřeno bude již úderem 16. hodiny).

S dotazy spojenými s výdejem osobních věcí se zájemci mohou obracet na linku pracoviště v Celetné ulici (s telefonním číslem 224 491 850) již od středy 3. ledna, a to v běžné pracovní době. Ústřední krizový štáb Univerzity Karlovy má číslo obdobné, avšak s trojčíslím 530 na konci. Škola současně odkazuje také na číslo speciální linky Policie ČR: 974 832 158. To je mimo jiné určeno pro studenty, kteří své věci při výdeji nenašli, případně jich část chybí.

Karlova univerzita chystá další výdej osobních věcí z filozofické fakulty

Hlavní budova filozofické fakulty, na jejíž schodech vniklo pietní místo se svíčkami a květinami, zůstává od tragické střelby uzavřena. Platit to má až do odvolání. Střeží ji bezpečnostní agentura i za přítomnosti hlídek policistů a strážníků. O postupu prací spojených s obnovením jejího provozu jedná krizový štáb univerzity, který má svá zasedání naplánována na poslední tři pracovní dny letošního roku: od středy do pátku. Zřejmě by měl dospět i k rozhodnutí, jakým způsobem se do prací předcházejících opětovnému zprovoznění budou moci zapojit i studenti, kteří nabízejí pomoc.