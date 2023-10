Minulou středu 25. října si v hospodě U Hrocha v centru Prahy český žid a Izraelec chtěli objednat pivo. Výčepní je odmítl nejprve s odůvodněním, že má plno, a poté zmínil, že pivo došlo. Podle jedné z verzí výčepní i urazil židovský původ hostů. Radnice Prahy 1 chce nyní vyvodit důsledky s tím, že odmítá tolerovat antisemitismus. Podle majitele pivnice Zdeňka Haranta je věc uzavřená.

Pivnice U hrocha. | Foto: U hrocha

Na případ upozornila jako první CNN Prima News. K incidentu došlo, když si muž s jarmulkou chtěl v pražské pivnici U Hrocha objednat pivo a výčepní ho odmítl obsloužit.

Podle účastníků konfliktu obsluha odmítla skupinku obsloužit několikrát za sebou. Argumentovala přitom jak nedostatkem místa, tak nedostatkem piva. Dle svědků sporu však v průběhu potyčky obsluhující zaměstnanec nadále čepoval pivo pro ostatní hosty podniku.

Část konfliktu byla natočena na mobilní telefon. Záznam pořídila žena, která do pivnice přišla spolu s židovskými hosty. Výčepní skupinku na záznamu odesílá pryč z restaurace na nedaleko probíhající propalestinskou demonstraci. Následovala verbální potyčka mezi hosty, při které měly údajně padnout i protižidovské výroky. Celý incident nakonec musela ukončit až policie, která se v okolí pohybovala právě kvůli probíhající demonstraci.

Druhá strana sporu, pivnice U Hrocha, ale tvrdí, že o antisemitismus nešlo a o politiku se vůbec nejednalo. Majitel pivnice U Hrocha, který hospodu vede asi třicet let, argumentuje tím, že jeden z neobsloužených hostů se na sociálních sítích omluvil a i sám uznal, že se o antisemitismus nejednalo. Věc je podle majitele uzavřená.

„Ten dotyčný Izraelec už poslal krátkou nahrávku, kde se ve videu omlouvá. Nemělo to s politikou nic společného. Každý měsíc je tam manifestace. Pokaždé je tam dvacet, třicet, padesát policistů a máme zablokovanou hospodu. Je tam vždycky vypjatá atmosféra,“ uvedl pro Deník majitel Zdeněk Harant. Redakci se ale nepodařilo ověřit, zda je muž mluvící na videu přímým účastníkem sporu nebo se o konfliktu dozvěděl až posléze.

V hospodě je nad výčepem cedule, že obsluhují pouze sedící hosty. „Ve stoje by tam bylo milion turistů. Každý chce pivo, vyfotit si to a jít dál. První dva ze skupiny, co přišli, pivo dostali. Pak přišli další, ale už se končilo, bylo kolem desáté večer. Štamgasti na baru seděli a dopíjeli. Václav (výčepní, pozn. red.) jim vysvětlovat, že už končí a nebude jim točit pivo. S politikou to nemá nic společného,“ dodal.

Praha 1 vypoví v krajním případě restauraci smlouvu

Věc není uzavřená pro vedení Prahy 1, která se jí chce dále zabývat. Podle první městské části se ze strany pivnice může jednat o antisemitismus, který dle svých slov nechce v žádném případě tolerovat.

„Podobné chování je absolutně nepřijatelné, zejména ve světle situace, kdy je doslova celý svět otřesen brutálním, nelidským útokem teroristů z pásma Gazy na stát Izrael a povražděním mnoha jeho civilních obyvatel,“ uvedla historicky první starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

Starostka dodala, že Úřad MČ Praha 1 bude jako pronajímatel nebytového prostoru, v němž sídlí restaurace U Hrocha, požadovat od jejího provozovatele, aby z chování personálu vyvodil patřičné důsledky. Věcí se budou zabývat příslušné komise a výbory Rady.

„Pokud se uspokojivé reakce nedočkáme, budeme zvažovat vypovězení nájemní smlouvy,“ dodala starostka.