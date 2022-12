Jednací řízení bez uveřejnění, kdy zadavatel osloví dodavatele přímo, je doporučeno antimonopolním úřadem právě pro města a obce, které nestihly uzavřít smlouvy na energie včas a jsou ohroženy přerušením dodávek. Mezi těmi, kterým hrozil blackout, byly třeba střední školy, domovy pro seniory, divadla, galerie nebo botanická zahrada. Za všechny nyní smlouvu podepíše Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE).

„Oslovíme několik dodavatelů, mezi nimi i Pražskou energetiku, a počítáme s tím, že hotovo bude do 27. prosince,“ řekl ředitel PSOE Jaroslav Klusák. Podle právníků je kvůli svátkům sice možné, že konečné podpisy pod smlouvami budou připojeny později, to by ale nemělo bránit dodávkám hned od Nového roku. Praha by měla elektřinu v prvním pololetí nakupovat za zastropované ceny, pokud by ale limity přestaly platit, umožní smlouva nakoupit za spotové ceny s přiměřenou marží.

„Doufáme, že ceny elektřiny budou nižší, než byly v předchozí smlouvě,“ uvedla Plamínková. Podle ní hned v lednu začne práce na nové smlouvě na delší období, která by začala platit od druhého pololetí 2023. Toto výběrové řízení už by mělo být otevřené. Městu s koncem roku vyprší smlouva s Pražskou energetikou (PRE). Ta uspěla i jako jediný uchazeč v novém tendru.

Některým zastupitelům se však na jednání před týdnem nelíbil způsob výběru dodavatele přes nedávno založenou příspěvkovou organizaci Pražské společenství obnovitelné energie, kritizovali i podmínky pro město. Materiál, kterým by byl schválen dodavatel, pak nepodpořila většina zastupitelů.

„Materiál byl přitom projednán v radě i ve výborech,“ postěžovala si Plamínková.„Hlavní město Praha a jeho podřízené organizace se vzniklým stavem dostávají do krizové situace, kdy musí ve velké časové tísni řešit navazující postup tak, aby mohly reálně zajistit dodávky elektřiny,“ stojí v magistrátním dokumentu. Pro Prahu podle tohoto materiálu neplatí možnost automatického převedení pod dodavatele poslední instance.

Radní o problému jednali už v pondělí, závěru se však nedobrali. Pouze zrušili původní tendr a pověřili ředitele magistrátu Martina Kubelku, aby prověřil možnosti řešení a předložil je radním ve středu. Záměr vypsat zakázku na dodavatele elektrické energie schválili zastupitelé v září, tehdy byla odhadovaná cena tendru kvůli vysokým cenám energií stanovena zhruba na 1,32 miliardy korun. Vysoutěžená částka byla 510 milionů. Byl to však jen odhad, konečnou cenu měl určit nákup na burze.

„Nákup prostřednictvím burzy na bázi takzvaných forwardů je v zimě a na konci roku vždy velmi drahý a nevýhodný. Soutěž s nákupem za spotové ceny bude výrazně výhodnější. Odměna pro PRE by byla 30 procent, to je zbytečně vysoká marže. Pokud Praha nakoupí energie až na jaře nebo v létě, spotové ceny budou výrazně výhodnější,“ komentoval svůj nesouhlas s původní smlouvou předseda kontrolního výboru zastupitelstva Ondřej Prokop (ANO 2011).

„Město jako takové je připraveno zajistit minimálně překlenovací období tak, aby v každém případě nebyly ohroženy zdražením ani výpadkem elektřiny jednotlivé instituce s tím, že veškeré ceny se budou řídit státním zastropováním,“ řekl už v minulém týdnu mluvčí magistrátu Vít Hofman. V tu chvíli to vypadalo, že se městu podaří elektřinu zajistit přes vlastní firmu Technologie hlavního města Prahy (THMP), té se však nepodařilo sjednat u PRE navýšení dodávek.