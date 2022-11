Do projektů spojených se sletem by se mělo zapojit téměř 100 tisíc sokolů. Diváků z Česka i ze zahraničí by do Prahy mělo přijet asi 40 tisíc.

Video, Foto: Muž, který fotil Davida Bowieho. Fotograf Antonín Kratochvíl

Jasno ještě není v tom, na kterém stadionu se bude cvičit. Na posledním sletu byl centrem fotbalový Stadion Slavie Praha v Edenu. Cvičenci se každopádně představí ve 12 hromadných skladbách.

Plánovaný rozpočet akce se podle ředitele kanceláře ČOS Marka Tesaře ještě před energetickou krizí pohyboval na 144 milionech korun, pokud ale bude krize dále trvat, mohl by se navýšit. Sokolové by si svůj svátek chtěli zaplatit z vlastních zdrojů, peněz od partnerů a o příspěvek žádají i stát.

Obrazem: V Letňanech se uskutečnil veletrhu o konopí Cannafest

Součástí úterní prezentace bylo i představení grafické podoby sletu. Ta se nese v komiksovém duchu. Výtvarnou stránku sletu bude mít na starosti studio Dynamo Design a výtvarník a člen skupiny Priessnitz Jaromír 99. „Vystačíme si se třemi barvami, růžovou, červenou a modrou,“ uvedl zástupce Dynama Design Jan Šlégr. Hlavním motivem je pak hra se čtyřmi písmeny slova SLET.

„Sokol jsem vnímal hlavně přes architekturu, při koncertech s kapelou jsem si všímal ve městě sokoloven. Vím, že se Sokolem spolupracovali významní umělci své doby. Když mě oslovili, tak jsem se pousmál, sám se cítím jako komiksový ilustrátor. K práci jsem přistupoval s pokorou a někdy jsem byl i nervózní,“ poznamenal výtvarník Jaromír 99.