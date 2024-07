Pro předplatitele

Milan Holakovský dnes 10:30

Všesokolský slet, který Praha hostí do pátku 5. července, má i vlastní pivo. Osmistupňový mok se jmenuje po sokolském pozdravu: Nazdar! A dalo by se říci, že s proslavenou značkou Pilsner Urquell jsou příbuzní. Tedy – zarytí pivaři by se nejspíš ohradili nejméně s osmi argumenty, proč to nemůže být pravda; ne-li hned s desítkou důvodů – a možná i s dvanáctkou. Rozhodně ale patří do rodiny.