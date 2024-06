Praha se již tento víkend zaplní sokoly! Slet sokolů se koná jednou za šest let a další ročník všesokolského sletu, s mottem "Slet spojuje", odstartuje již tuto neděli 30. června, a to průvodem centrem Prahy.

„Slet je neopakovatelný životní zážitek, který je úžasný ze všech úhlů pohledu. Věřím, že ten letošní bude patřit k nejlepším v historii. Slet, svátek nabíjející energií, je o přátelství a hrdosti,“ řekl Martin Chlumský, starosta České obce sokolské.

Pořadatelé očekávají během sletového týdne přes padesát tisíc diváků, pro které připravili bohatý program ve kterém dominuje kromě průvodu také přehlídka sokolského sportu Sokol Gala v pražské O2 aréně či populární cvičení s vytvářením živých obrazců při hromadných skladbách v Edenu. Připravena je spousta dalších akcí.

Právě hromadné skladby ve Fortuna Areně v Edenu, které se uskuteční 4. a 5. července, budou vrcholem sletu. Sokolové předvedou celkem 12 skladeb a divákům se představí i hosté. Mimo jiné vystoupí i slavná dánská gymnastická škola Ollerup. Večerní program 4. července navíc dokreslí originální scénické osvětlení i vystoupení hvězd Lucie Bílé a Jiřího Korna. Odpolední vystoupení 5. července, na které jsou již vstupenky vyprodané, rozzáří především dětské úsměvy a zakončí senioři s Věrnou gardou.

Všesokolský slet v Edenu:

V ulicích metropole se budou po celý týden konat různá vystoupení, koncerty a výstavy. Chybět nebude ani speciální program v Tyršově domě, který je sídlem České obce sokolské.

„Všesokolský slet je jedinečnou příležitostí, kdy můžeme přivítat Sokoly z celé naší krásné republiky v srdci Prahy. Jsem nadšený, že Sokol dokáže spojit lidi všech věkových kategorií. Sokol není jen o sportu, ale také o komunitě a dobročinnosti. Chci upřímně ocenit úsilí všech cvičenců a cvičitelů, kteří do příprav vložili nesmírné množství energie a nadšení. Tato akce, jedna z největších a historicky nejvýznamnějších sportovních událostí v Praze, je nádherným symbolem soudržnosti a společného ducha, který nás všechny inspiruje. Věřím, že pravidelný pohyb je klíčový nejen pro fyzické, ale i pro psychické zdraví. A právě Sokol si prioritně nezakládá na výkonnosti, ale na radosti z pohybu, což je nesmírně důležité. Tento přístup k životu a ke sportu je přesně to, co potřebujeme podporovat a oslavovat. Sletu zdar!“ řekl Antonín Klecanda, pražský radní pro oblast školství, sportu a volného času.

Ačkoliv všesokolský slet startuje až v neděli, na některé výstavy můžete zavítat již v sobotu. Přinášíme kompletní program XVII. všesokolského sletu:

XVII. všesokolský slet přiláká do Prahy masu diváků a vyžádá si tak i několik dopravních omezení, zejména v neděli kvůli slavnostnímu průvodu centrem Prahy.

Ten odstartuje v 10:00 na Václavském náměstí a povede přes Můstek, ulicí 28. října, Národní, Smetanovo nábřeží, Křížovnickou, náměstí Jana Palacha, 17. listopadu, Pařížskou a skončí přibližně ve 12:30 hodin na Staroměstském náměstí, kde bude následovat doprovodný program.

Na trase průvodu bude od 00:01 do 13:00 hodin zákaz parkování, po dobu průvodu budou komunikace uzavřeny, provoz bude omezen také na Jungmannově náměstí a na okolních komunikacích trasy průvodu.

Pořadatelé doporučují, aby se řidiči této části města vyhnuli. Dopravní opatření se budou týkat také provozu tramvajových a autobusový linek.

Přinášíme přehled omezení tramvají a autobusů v centru města:

TRAMVAJE:

I. etapa přibližně od 9.55 hodin – přibližně do 11.30 hodin

Vyloučené úseky:

úsek: Spálená (od ulice Myslíkova) – Národní – most Legií – Vítězná

úsek: Masarykovo nábřeží (od ul. Myslíkova) - Smetanovo nábřeží – Křížovnická – Mánesův most

úsek: 17. listopadu – Čechův most



II. etapa přibližně od 11.30 – přibližně do 12.15 hodin

Vyloučené úseky:

úsek Masarykovo nábřeží (od ul. Myslíkova) - Smetanovo nábřeží – Křížovnická – Mánesův most

úsek 17. listopadu - Čechův most



Změny v linkovém vedení tramvají (obousměrně není-li uvedeno jinak)

I. etapa přibližně od 9.55 – přibližně do 11.30 hodin

Linka číslo 2

- trasa A: SÍDLIŠTĚ PETŘINY - … – Hradčanská – ŠPEJCHAR

- trasa B (polookružní linka): NÁDRAŽÍ BRANÍK - … – Palackého náměstí (na nábřeží) - JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ – MYSLÍKOVA – Karlovo náměstí - … - NÁDRAŽÍ BRANÍK



Linka číslo 3 (polookružní linka): NÁDRAŽÍ BRANÍK - … – Palackého náměstí (na nábřeží) - JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ – MYSLÍKOVA – Karlovo náměstí - … - NÁDRAŽÍ BRANÍK

(polookružní linka): SLIVENEC - … – Zborovská – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ (u metra) – KARLOVO NÁMĚSTÍ - NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – MYSLÍKOVA – Jiráskovo náměstí - … - SLIVENECSÍDLIŠTĚ ŘEPY - … – Újezd - HELLICHOVA – MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ – MALOSTRANSKÁ - CHOTKOVY SADY – ŠPEJCHAR(polookružní linka): SPOŘILOV - … – Novoměstská radnice – MYSLÍKOVA – JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ (na nábřeží) – VÝTOŇ – Albertov - … - SPOŘILOV- trasa A (polookružní linka): LEVSKÉHO - … – Palackého náměstí (nábř.) – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ (u metra) – KARLOVO NÁMĚSTÍ – NOVOMĚSTSKÁ RADNICE - MYSLÍKOVA – Jiráskovo náměstí - … - SÍDLIŠTĚ MODŘANY- trasa B (polookružní linka): VOZOVNA KOBYLISY - … – Nábřeží Kapitána Jaroše – DLOUHÁ TŘÍDA – NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – BÍLÁ LABUŤ – TĚŠNOV (x) – ŠTVANICE (x) – VLTAVSKÁ (úpatí Hlávkova mostu) - Vltavská (u metra) – … - VOZOVNA KOBYLISY- trasa A: NÁDRAŽÍ PODBABA - … – Hradčanská – ŠPEJCHAR- trasa B (polookružní linka): VOZOVNA PANKRÁC - … – Albertov – VÝTOŇ (na nábřeží) – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ (na nábřeží) – JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ – MYSLÍKOVA – Karlovo náměstí – … - VOZOVNA PANKRÁC

Linka číslo 22

- trasa A (polookružní linka): BÍLÁ HORA / VYPICH - … – Brusnice – PRAŠNÝ MOST – HRADČANSKÁ – Královský letohrádek - … - VYPICH / BÍLÁ HORA

- trasa B (polookružní linka): NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ / ZAHRADNÍ MĚSTO - … – Novoměstská radnice – MYSLÍKOVA – JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ (u metra) – KARLOVO NÁMĚSTÍ - Štěpánská – … - ZAHRADNÍ MĚSTO / NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ

Linka číslo 23 (polookružní linka): KRÁLOVKA - … – Královský letohrádek – HRADČANSKÁ – PRAŠNÝ MOST - Brusnice - … - KRÁLOVKA

Linka číslo 27

- trasa A (polookružní linka): LIBUŠ - … … – Palackého náměstí (nábř.) – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ (u metra) – KARLOVO NÁMĚSTÍ – NOVOMĚSTSKÁ RADNICE - MYSLÍKOVA – Jiráskovo náměstí - … - LIBUŠ

- trasa B: LIBEŇSKÝ MOST - … – Vltavská (u metra) – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – KAMENICKÁ – LETENSKÉ NÁMĚSTÍ – KORUNOVAČNÍ (T) – SPARTA – ŠPEJCHAR

Linka číslo 39 KOTLÁŘKA - …. - Újezd - HELLICHOVA – MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ – MALOSTRANSKÁ - CHOTKOVY SADY – ŠPEJCHAR

Linky číslo 41, 42 PROVOZ LINEK BUDE ZAHÁJEN PŘIBLIŽNĚ VE 12.00 HODIN.



II. etapa přibližně 11.30 hodin – přibližně do 12.15 hodin

Linky číslo 2, 17, 18, 27, 41 a 42 zůstávají v opatření I. etapy, ostatní linky se vrací na své pravidelné trasy

AUTOBUSY:

Linka číslo 207 bude v časové období přibližně od 10.45 hodin přibližně do 12.15 hodin provozována v trase Malostranská – Ohrada.

- Ve směru Staroměstská je linka vedena do zastávky Nemocnice na Františku po své pravidelné trase a dále přes Dovřákovo nábřeží, Čechův most, nábřeží Edvarda Beneše, Bruských kasáren, Klárov, nábřeží Edvarda Beneše.

- Ve směru Ohrada je linka vedena z nábřeží Edvarda Beneše přes Čechův most na Dvořákovo nábřeží a dále po své pravidelné trase.

- Ruší se výstupní/nástupní zastávka Staroměstská.

- V obou směrech se přemísťuje zastávka Právnická fakulta do dočasných zastávek na Dvořákově nábřeží.

- Zřizuje se zastávka Malostranská - výstup/nástup v občasné zastávkce na nábřeží Edvarda Beneše.

Linka číslo 194 bude v časovém období od 9.30 hodin do 13.00 hodin v provozu polookružně pouze v úseku - Nemocnice pod Petřínem - Malostranská - Nemocnice pod Petřínem.