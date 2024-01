V budově Vysoké školy ekonomické byla anonymem nahlášena výbušnina. Oba areály školy na Žižkově i na Jižním Městě jsou předběžně do 14 hodin uzavřeny. Na místo vyrazila policie společně s pyrotechnikem.

Zásah na VŠE. | Video: Deník/Radek Cihla

Výbušnina byla v budově Vysoké školy ekonomické nahlášena v úterý 23. ledna v dopoledních hodinách. Událost potvrdila i škola. Oba areály, ve kterých probíhá kontrola, zůstanou uzavřené zhruba do dvou hodin odpoledne. „Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za nepříjemnosti," uvedli zástupci Vysoké školy ekonomické.

Policie ihned po oznámení vyrazila do obou areálů, zásah bude pokračovat až do odpoledních hodin. Škola by se měla otevřít kolem půl třetí odpoledne.

Podle policejního mluvčího Jana Rybanského byla budova na Jižním Městě již pyrotechnikem prohledána a nástražné výbušné zařízení nalezeno nebylo. Na Žižkově pyrotechnická prohlídka stále probíhá. „Evakuace nebyla nutná, několik desítek studentů ale objekty samovolně opustilo ještě před příjezdem policie," dodal pro Deník Rybanský.

Řádění anonyma není na škole ojedinělé, hlášení se objevují zpravidla během zkouškového období.