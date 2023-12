/VIDEO, FOTO/ Špičkového robota speciálně vyvinutého pro operace spojené s náhradou kolenního kloubu převzala v úterý 12. prosince ortopedie Nemocnice Vršovice. Technologie, kterou se u nás zatím mohou pochlubit pouze dvě nemocnice, zde začne pacientům sloužit od počátku příštího roku. Společně se zkušenostmi zdejších operatérů jim zaručuje především bezpečnost při zákroku a přesnost jeho provedení.

Nemocnice Vršovice převzala robota pro operaci kolene, jehož pořízení přišlo na 25 milionů korun, připomněla generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková. | Video: Milan Holakovský

Udělat chybu robot nedovolí

Róza, jak si vršovický tým pojmenoval robota ROSA (což znamená Robotic Surgical Assistant) vyráběného australskou technologickou společností Zimmer Biomet, dokáže svými senzory a počítačovou modelací zajistit přesnější průběh operačního výkonu, protože předčí jak lidské smysly, tak postřeh i toho nejdokonalejšího operatéra. To s sebou přináší co nejdokonalejší funkci kloubu po operaci, připomněl primář ortopedie vršovické nemocnice Petr Mašát. Ten je také jedním z lékařů, kteří budou zařízení obsluhovat. Školil se k tomu v Německu a na Slovensku.

Připomíná ale i další výhody, jež jsou s užitím Rózy spojeny: od kratší rekonvalescence po delší trvanlivost vyměněného kloubu. To vše díky tomu, že robot přesně zmapuje operační pole a vytvoří si jeho 3D model, s nímž pak neustále pracuje. „Pokud se noha během operace pohne, třeba jen nepatrně, robot na to okamžitě reaguje změnou pozice nástrojů,“ připomněl Mašát. Díky tomu je usazení kloubní náhrady skutečně precizní – a maximální přesnost zase s sebou nese stoprocentní funkčnost. Plus šetrnost jak k samotné kloubní náhradě, tak k jejímu nositeli. „Minimalizuje také riziko chyby ze strany operatéra,“ konstatoval dále primář.

Na první zákroky dojde už brzy

První z čekajících pacientů, kteří obdrží pozvání k operaci s využitím sytému ROSA, dostanou termín prakticky jako dárek pod stromeček. Tohle sice Mašát Deníku neřekl – ale vlastně to tak je. „Využívat nový přístroj začneme od prvního kvartálu přístího roku; informovat pacienty začneme v nejbližších dnech,“ konstatoval. A jak se pod čerstvě předané robotické rameno mohou dostat kolena dalších zájemců, jimž vlastní kloub dosloužil (nebo byl zničen vlivem úrazu) a potřebují totální náhradu? „Stačí se objednat v naší ambulanci,“ odpověděl primář na otázku Deníku. Pak už se dojedná vše potřebné; včetně možných volných termínů.

Zdroj: Milan Holakovský

Čekací dobu na operaci Mašát Deníku vyčíslil na tři až šest měsíců. Pacienti musí počítat s tím, že část nákladů není hrazena ze zdravotního pojištění. Do budoucna se prý plánuje, že by pojišťovny mohly proplácet zákrok kompletně – to ale teprve musí být dojednáno a rozhodnuto. Protože zatím platí, že technologie mají v tomto případě náskok před legislativou, pacienti se nevyhnou doplatku ve výši 55 tisíc korun. Tato spoluúčast pokrývá náklady na vytvoření potřebných 3D modelů a dalších nezbytností.

Výhoda pro mladší pacienty

Jestliže leckdo automaticky předpokládá, že náhrady kolenního klobu potřebují jen senioři ve vyšším věku, které postihla artritida, primář Mašát vrtí hlavou. Běžné jsou tyto operace i u lidí mezi 30 a 50 lety, kteří utrpěli vážný úraz; zpravidla při sportu nebo autonehodě.

Právě pro tyto mladší pacienty je obzvlášť důležité, že robotická operace spojená s absolutně přesným uložením kloubní náhrady může pomoci významně prodloužit její životnost. Moderní implantáty vyrobené z chromkobaltové oceli kombinované s titanem a polymery vydrží zhruba dvě desetiletí.

Nabídka ortopedie je bohatá

Novou techniku si pochvaluje ředitelka vršovické nemocnice Marta Vondráčková. Róza zde podle jejích slov představuje významný milník ortopedické operativy spojený s vítaným rozšířením nabídky zdejší kliniky. „Už nyní jako jediné pracoviště v Česku nabízíme našim pacientům záchovnou chirurgii kyčelního kloubu,“ upozornila Vondráčková. Odkazuje také na další vyhledávanou pomoc – a to nejen od lékařů. Vršovická nemocnice je mimo jiné známá šetrnými operacemi kyčlí s využitím takzvaného předního přístupu, ale také mezi pacienty populárním rehabilitačním pracovištěm – nebo i specializovanou školou chůze pro pacienty po amputaci.

Zdroj: Milan Holakovský

Nemocnice Vršovice je od loňska součástí holdingu Penta Hospitals CZ, který nyní zahrnuje ještě dalších šest nemocnic po celé republice a síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Do skupiny Penta patří také vydavatel Deníku.