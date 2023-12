Předpokládá to vedoucí oddělení balistiky Kriminalistického ústavu Praha Martin Valenta. Deníku potvrdil, že experti z jeho týmu jsou do řešení tohoto případu zapojeni.

Cokoli konkrétnějšího k tomu ale zatím uvést nemůže.

Vražda v Klánovicích: Jak šlo šest dní zatím neúspěšného pátrání

„Klánovický případ je aktuální, otevřený a v počáteční fázi šetření. Já k tomu nemůžu podat žádné detailní informace,“ řekl. S tím, že konkrétněji nemůže hovořit ani v náznacích; třeba v podobě upřesnění, nač se zkoumání balistiků zaměřuje především. Nebo sdělení, zda z jejich pohledu je tato kauza spíše podobná šetřením z jiných případů, anebo něčím výjimečná. „Nicméně balistika s největší pravděpodobností k vyřešení této nešťastné události přispěje,“ míní.

Co prozradí kulka v těla oběti?

Hovořit Valenta chce jedině v obecné rovině. „Základním úkolem kriminalistické balistiky je individuální identifikace zbraně podle vystřelených nábojnic a střel,“ shrnul pro Deník. Právě do rukou balistiků se dostávají nábojnice, pokud je kriminalisté najdou na místě činu, i samotné střely neboli „kulky“.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Jestliže je zajištěna také podezřelá zbraň, experti na balistiku porovnáním střel a nábojnic ze zkušení střelby určí, jestli se z ní střílelo na místě činu. „Obdobně jsme schopni posoudit, jestli dvě střely, zajištěné třeba na různých místech, byly vystřeleny ze stejné zbraně,“ připomněl.

K těmto hlavním úkolům, jež vlastně daly kriminalistické balistice vzniknout, se pak nabalily i úlohy další. „Primárně rekonstrukce té události, drah střel; to znamená určení toho, kdo jakým směrem a kam střílel, jaké bylo případně stanoviště střelce, což je dnes pro policii velmi cenné třeba při různých případech se střelbou na větší vzdálenost,“ řekl Deníku Valenta.

Na místě vraždy v Klánovickém lese hoří svíčky, lidé pomalu ztrácejí strach

Jako další významnou oblast zmínit takzvanou terminální balistiku neboli posuzování účinku konkrétní zbraně a střeliva na „cíl“; ať už je jím člověk, zvíře – nebo i neživý předmět. Tohle zkoumání už se dostává na pomezí se soudním lékařstvím, přičemž balistika může nabídnout „technický rozměr“.

Zatímco samotné poranění a jeho vliv na životní funkce posoudí soudní lékař, balistik může přispět poznatky o tom, čeho byla konkrétní zbraň schopná, zhodnocením, jak ke zjištěným následkům přispělo použité střelivo (nebo jeho dodatečné úpravy jako třeba odstranění špičky či jiné uzpůsobení střely k tomu, aby po zásahu těla lépe expandovala) a podobně.

Pátrací akce v Klánovickém lese skončila. Kdo vraždil, nevíme, přiznává policie

Balistická pracoviště ve většině evropských zemí navíc spravují sbírku stop shromážděných na místech trestných činů spojených se střelbou; zvláště pokud nebyly objasněny nebo nebyla nalezena použitá zbraň. Europol a podobné organizace se dnes snaží o to, aby samostatné sbírky existující v jednotlivých státech byly centralizovány nejméně v rámci evropského prostoru.

„Když nám potom třeba kolegové z Francie nebo z jiné země pošlou trojrozměrný digitální scan, které se dnes používají, jsme schopni posoudit, jestli byla použita stejná zbraň, nebo ne,“ vysvětlil Deníku Valenta, že spolupráce je možná i na dálku.

Okolí vzpomíná na oběť klánovické vraždy: Každý ho měl rád, neměl nepřátele

Důkazy, které vrah spálit nedokázal

Balistické zkoumání určuje jednak druh použité zbraně, jednak hodně napoví právě sbírky otevřených případů. Zkoumání střely z místa činu tak může naznačit směr pátrání třeba tím, že odhalí použití stejné zbraně v souvislosti s jinou kauzou.

To se stalo zrovna v případu jiné vraždy z Klánovického lesa – konkrétně mordu, k němuž došlo 11. června 2014. Tehdy zde 50letý recidivista Oldřich Konrád usmrtil třemi výstřely do hlavy 33letého Uzbeka žijícího a pracujícího v Praze. Cizinec, jehož koníčkem bylo hledat pomocí detektoru kovů v zemi „poklady“, kovové artefakty z druhé světová války, se náhodně přiblížil k místu, kde měl Konrád svou skrýš: zakopanou bohatou kořist z vloupání do rodinných domů. A pachatel, jenž tenkrát na místo přišel také vlastně spíše náhodně, dostal strach, že jeho poklad hledač objeví.

Klánovický les se stínem zločinu: střelec tam zabíjel i před devíti lety

Oběť a vraha tedy nespojovala jakákoli souvislost; potkali se skutečně náhodou. Konrád navíc možné stopy zničil ohněm: na místo se vrátil s benzinem, tělo zavražděného polil zapálil.

Všechny indicie ale neshořely: zkoumání střel prozradilo, že stejnou pistoli kdosi v Praze použil o pár měsíců dříve na místě jiného zločinu: zloděj, který byl v čase Vánoc 2013 vyrušen při vloupání do domu v Dolních Počernicích. Dal se na útěk, přičemž postřelil do hýždí svědka, který se snažil prchajícího pronásledovat. Zraněný naštěstí částečně uhnul, když viděl, že se běžící zloděj zastavil, otočil a zvedl ruku se zbraní; kdyby se nesnažil uskočit do bezpečí, mohly být následky podstatně vážnější.

Když pak byl Konrád jako pachatel vloupaček v Praze a dalších pěti krajích dopaden v Hradci Králové – k tomu došlo až 12. prosince 2015 – bylo zřejmé, že si s ním kriminalisté nebudou povídat jen o krádežích. Ke klánovické vraždě detektoráře se přiznal. Dostat trest odnětí svobody v trvání 25 let.