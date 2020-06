Zdroj: RedakceV obvodu číslo 27, který protíná sedm městských částí včetně celé Prahy 1 i 7, se pokusí otevřít další kapitolu dlouhé politické kariéry Miroslava Němcová (ODS). Rodačka z Vysočiny je poslankyní už od konce minulého století a na dosavadním vrcholu se ocitla před deseti lety, kdy se stala šéfkou Sněmovny a zároveň první místopředsedkyní své strany.

„Mé hlavní téma je stejné jako to, s nímž jsem šla poprvé před 22 lety do Poslanecké sněmovny. Je to svoboda každého jednotlivce, dobře spravovaný stát a demokratické zřízení. Nebudu už hledat jiné poslání. Tento základ, na němž musí stát každá normálně fungující společnost, je pro mě to nejdůležitější. Přesně to bych chtěla v Senátu obhajovat,“ řekla Němcová ke své kandidatuře Pražskému deníku.

Občanští demokraté se dohodli s TOP 09, že tato strana nepostaví na „jedničce“ vlastního kandidáta a podpoří Němcovou. „Nepamatuji si, že bych to někdy měla ve své politické kariéře jednoduché. Tento souboj bude stejně nesnadný jako ty ostatní,“ dodala zkušená politička k nadcházejícímu duelu.

V něm bude obhajovat mandát bývalý dlouholetý rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, který je od roku 2014 senátorem v „barvách“ lidovců a Zelených. Vědec, skaut i výrazný kritik prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO), který šéfuje senátnímu výboru pro EU, se ve své pozici nevyhýbá ani lokální politice.

Za Piráty kandiduje zastánce legalizace konopí

V polovině ledna přišel Hampl s kolegy Markem Hilšerem a Ladislavem Kosem na zastupitelstvo Prahy 1, kde trojice senátorů podpořila tehdy odvolaného starostu Pavla Čižinského (Praha 1 sobě). „Tato dohoda (proti Čižinskému – pozn. redakce) přispívá k nedůvěře v demokratické mechanismy. Je mi to líto, že se spojily zdánlivě protichůdné strany,“ prohlásil tehdy Hampl.

O úspěch v „prestižním“ obvodu se v konkurenci obou matadorů pokusí i kandidát Pirátů Robert Veverka. Čtyřiačtyřicetiletý zastupitel Prahy 2 od roku 2010 vede spolek Legalizace.cz a tehdy také založil stejnojmenný časopis, jehož je dodnes šéfredaktorem. Veverka dlouhodobě usiluje o „racionální regulaci konopí“ pro léčebné, komerční a hlavně osobní potřeby. Jinými slovy je propagátorem legalizace marihuany.

„Konopí je opomíjená obnovitelná průmyslová surovina pro výrobu nespočtu produktů s velkým ekonomickým potenciálem ve zdravotnictví, textilním a papírenském průmyslu či ve stavebnictví. Zaměřím se také na efektivnější nakládání s odpady a ochranu vody i životního prostředí,“ představil v kostce svůj volební program Veverka také radí Pirátům při tvorbě protidrogové legislativy a má zkušenosti s firemním řízením.

I ve zbývajících dvou obvodech jdou do „bitvy“ známá jména. V obvodu 21 (Praha 5, 13 a Řeporyje) by měl vyzvat stávajícího senátora a bývalého policejního vyšetřovatele Václava Lásku někdejší diplomat a současný šéf Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Kandidaturu za ODS však bývalý předseda ODA zatím nepotvrdil. „Možná budu zanedlouho méně skoupý na slovo,“ odepsal na dotaz Pražského deníku.

Na volby se zde naopak jistě chystá exministr zdravotnictví a ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který bude nejspíš společným kandidátem ČSSD a ANO. Obvod 24 zahrnuje 11 městských částí včetně většiny Prahy 9 a celé Prahy 14. Volební úspěch tam loni slavil filmař, aktivista a radní Vinoře David Smoljak (za STAN). Protože šlo ovšem o volby doplňovací, bude muset letos senátní post obhajovat.