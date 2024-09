Pražské volební místnosti se otevřely v pátek 20. září hned na několika místech v metropoli. Jedním z nich byla i Základní škola na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3.

„Chodím volit vždycky, protože je to moje občanská povinnost. Senátní volby sice nejsou parlamentní, ale i tak je důležité přijít, aby to nevyhrál někdo, koho nechci,“ uvedl pro Deník sedmatřicetiletý muž. Další volička uvedla, že k volbám nešla jen jednou v životě a byla z toho nervózní. „Volit chodím vždycky. Jednou jsem nebyla a pak jsem byla hrozně nervózní, jak to dopadne,“ řekla Deníku.

Zmatek v Praze 3

Letos volí občané v Praze 4, Praze 8, Praze 12 a Praze 2. K volbám ale zamíří i obyvatelé Prahy 3, 9 a 10, kteří stejně jako Praha 2 spadají pod volební obvod 26. Někteří z nich přitom o tom, že v letošních senátních volbách volí, nevěděli do chvíle, než jim přišly volební lístky do poštovních schránek.

„Nevěděla jsem, že letos volím, a to jsem, myslím, dost informovaná. Doma jsme se podivovali nad tím, proč potkáváme kandidáty z Prahy 2 třeba na Olšanském náměstí,“ uvedla mladá matka, která přišla k volbám se synem, s tím, že když jí přišly lístky, udělala si pro zajímavost volební kalkulačku.

„Pak jsem vytřídila kandidáty, kteří kandidují s podporou stran, které jsou pro mě nevolitelné. Zohledňuji také názorové hodnoty kandidáta a jestli jsem ho potkala v kontaktní kampani v ulicích,“ upřesnila. Že kandidát na senátora vyrazí do veřejného prostoru mu podle ní přináší plusové body, protože je ochoten vystavit se možnému nesouhlasu, ale i nezájmu.

Senátní volby 2024 na náměstí Jiřího z Poděbrad | Video: Deník/Eliška Stodolová

V senátu zasedá 81 senátorů, které voliči volí na dobu šesti let. Každé dva roky voliči volí třetinu senátorů.

„Věděla jsem, že se volí třetina senátu. Protože už jsme dlouho nevolili, tak jsem si říkala, že letos by se to mohlo týkat nás. Než jsem to stačila začít zjišťovat, tak přišly volební lístky do schránky,“ uvedla paní Renata, která bydlí poblíž momentálně rozkopaného náměstí Jiřího z Poděbrad. K volbám chodí dle svých slov pravidelně.

„Dlouho jsem na ulici žádného z kandidátů nepotkala, ale je to možná i tím, že je náměstí rozkopané, a tak pořádali kontaktní kampaně jinde,“ dodala.

Druhé kolo voleb se uskuteční za týden

Pokud žádný z kandidátů v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu, koná se v daném obvodu po týdnu druhé kolo voleb. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.

Po uzavření volebních místností, ke kterému dojde v prvním kole v sobotu ve 14 hodin, přichází sečtení volebních lístků. Průběžné výsledky můžou zájemci sledovat na webu volby.cz. Na stejném místě najdou také údaje o stavu zpracování, tedy počtu sečtených hlasů, a kompletní výsledky voleb.