Někdejší významný pražský politický hráč se po 11 letech vrací do politiky. Boris Šťastný ale už nenastoupí v dresu ODS. Senátní kampaň v obvodu Praha 12 zahájil jako Motorista v koalici s ANO.

Někdejší významný představitel ODS, jenž byl za občanské demokraty i pražským zastupitelem a poslancem, se dlouhodobě angažoval jako praktický lékař a manažer několika zdravotnických zařízení; je známý jako zakladatel sítě ústavů pečujících o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou.

V senátním obvodu se utká především s nynějším senátorem Pavlem Fischerem (nestraník za ODS+KDU-ČSL+STAN+TOP 09). Další zájemci o křeslo senátora jsou ještě čtyři: Pynelopi Cimprichová (Švýcarská demokracie), Petr Hůla (SOCDEM), Eva Tylová (nestranička za Piráty+LES) a Milan Urban (SPD+Trikolora).

Šťastný netají, že si Prahu 12 vybral jako ring, kde by chtěl porazit Fischera. Právě toho pokládá za symbol trendu nekritického přístupu k Evropské unii, kterým se vydala i jeho bývalá partaj. Podle něj také ODS opustila své někdejší pravicové pozice. Místo boje za svobodu a kapitalismus ustupuje jak v celostátním měřítku, tak zejména v hlavním městě radikálně levicovým Pirátům.

„A své dlouhodobě dominantní místo v Praze uvolnila nekriticky prounijní TOP 09, která chce naši zemi zbavit právě veta, zrušit českou korunu, podvázat ekonomiku sebedestrukční zelenou politikou a šikanovat normální lidi přehnanou politickou korektností a jedinou ‚povolenou“ pravdou, když ostatní jsou zesměšňováni a nálepkováni,“ osvětluje svůj aktuální postoj muž, který v letech 2010–2012 byl dokonce šéfem pražské ODS. Od letošního června je předsedou pražské organizace politické strany Motoristé sobě.

Při zahájení kampaně stanuli po boku Šťastného nejenom předseda Motoristů Petr Macinka a europoslanec Filip Turek, ale také místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO a šéf pražských zastupitelů tohoto hnutí Patrik Nacher. Šťastný totiž kandiduje za Motoristy a ANO, když se obě strany netají tím, že nalezly mnoho programových shod na „středopravé“ pozici politického spektra. Prozatím je to v rámci republiky jediné spojení tohoto druhu – a obě strany opatrně připouštějí, že by se mohlo stát předobrazem budoucí koaliční spolupráce pro příští sněmovní volby.

Patrik Nacher (ANO) pak upozornil, že Šťastný může být „historicky prvním“ senátorem za Prahu s podporou ANO.

Motoristé a ANO chtějí v příštích týdnech na území Prahy 12 a v okolí v rámci senátní kampaně nejen pořádat debaty a představovat svůj program. Šťastný se svým týmem také chce oslovovat lidi na autobusových zastávkách; hned od šesti ráno. A Macinka nevylučuje ani zapojení Václava Klause.

Vedle letáků a placek má pro ně připravené i dárky: sušenky a náplasti. Také bude nabízet přístrojové měření kondice včetně určování míry obezity – přičemž kandidát Šťastný slibuje, že sebe nechá proměřit jako prvního.

Deník zaujaly představené ovesné svačinky. V červeném obalu s „brusnicemi“ obsahuje 100 gramů výrobku 32,11 gramu cukru, modrá varianta s kokosem má podle etikety dokonce 33,61 gramu. Celá třetina je tedy cukr. Kandidující lékař o tom ví – a na na otázku Deníku odpověděl, že takovéto sušenky byly zvoleny záměrně; po pečlivém výběru.

„Jsou cereální a neobsahují jen cukr, ale i vlákninu, bílkoviny a další. My jsme je velice pečlivě vybírali právě proto, že se budou rozdávat ráno. Protože ráno člověk potřebuje energii, to množství bude takové, aby se člověk nastartoval a celý den fungoval. To jenom ‚nesmyslné‘ vlády vymýšlejí daň z cukru a podobné blbosti. Složení stravy musí být vyvážené, a proto ráno jsou potřeba nejenom bílkoviny, ale i sacharidy,“ vysvětlil Šťastný.

Ujišťuje, že jeho tým skutečně vybíral velice pečlivě, „aby to byla taková zdravá cereální svačinka“. Konstatoval, že rozdávat ráno něco, co v sobě nemá žádnou energii, by byla „fatální chyba“. „To bychom ty volby také mohli prohrát,“ zažertoval.

Senátní volby v obvodu číslo 17 Obvod zahrnuje městské části Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka