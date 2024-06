Volby do Evropského parlamentu začaly. Volební urny budou otevřené i v sobotu. Video ze ZŠ K Milíčovu | Video: Eliška Stodolová

Voliči můžou přijít odevzdat svůj hlas ve volbách v pátek 7. června od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Na výběr mají ze třiceti kandidátních listin. Preferovaného budoucího europoslance můžou označit kroužkem.

Češi budou v roce 2024 volit 21 poslanců Evropského parlamentu, což je stejně jako v posledních eurovolbách v roce 2019. Tehdy se volby konaly už v květnu a odevzdat svůj hlas přišlo v hlavním městě přes 38 % obyvatel.

Obecně je ale volební účast do Evropského parlamentu zpravidla nižší, než v komunálních volbách. „Volit půjdu, vždycky chodím k volbám. Momentálně jsem celkem spokojená se současnou vládou, protože ta minulá byla katastrofická. Plánuji dát tedy hlas jim. Předvolební kampaně ani superdebaty v televizi mě většinou moc neovlivní, i když je okrajově sleduji,“ uvedla na dotaz Deníku Sandra z Prahy s tím, že jí ale obecně volby do EU nepřipadají tolik zásadní.

Krátce po otevření volebních okrsků byla fronta

V pátek odpoledne se otevřel volební okrsek také na Jižním Městě na Základní škole K Milíčovu. K volbám tu vyrazily desítky lidí, kteří pár minut před otevřením stály v hloučcích před školou. Po otevření školy se voliči ve frontě vydali odevzdat svůj hlas a ve dveřích se mísili s dětmi, kterým právě skončila výuka.

Mezi prvními voliči šel i dvaasedmdesátiletý Vladimír. „Chodím volit pravidelně a jdu i tentokrát. Nicméně si myslím, že evropské volby jsou skoro zbytečné, protože nejsem fanouškem Evropské unie. Předvolebních debat jsem moc neviděl, ale jsem stejně rozhodnutý. Navíc z nich mám většinou docela legraci,“ popsal Deníku krátce poté, co odevzdal svůj hlas.

Kdo ve volbách do Evropského parlamentu zvítězil, se voliči dozví až poté, co odvolí lidé ve všech členských státech EU. Volby do Evropského parlamentu jsou totiž pro všechny členské země vyhlášeny na termín čtvrtek 6. června až neděle 9. června, a v některých zemích se tak bude volit ještě ve chvíli, kdy už budou volební místnosti v České republice uzavřené. Volič se tak výsledky dozví až v neděli po 23 hodině, popřípadě v pondělí 10. června ráno.