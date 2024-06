Volby do Evropského parlamentu začaly. Volební urny budou otevřené i v sobotu. Video ze ZŠ K Milíčovu | Video: Eliška Stodolová

Nejen Česká republika má za sebou volební víkend a nyní známe jednadvacet nových europoslanců, kteří budou naši zemi reprezentovat. Letošní volby do Evropského parlamentu přinesly také mnohá překvapení. Jak nakonec dopadly výledky přímo v Praze?

Celorepublikové výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024:

Pražské výsledky voleb do Evrospkého parlamentu 2024:

Hlavní město jako jediné neovládlo hnutí ANO 2011, to skončilo na druhém místě za koalicí SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09). Dále následují Piráti a Starostové a osobnosti pro Evropu.

Letošní volby se nesou také ve znaku vyšší volební účasti, a to 36,45 %.

Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily během uplnyulého víkendu. Na výsledky jsme si ale museli ještě pár hodin po uzavření volebních místností počkat - ke zveřejnění totiž dojde vždy, když odvolí všechny země Evropské unie.

