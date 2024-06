Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily během uplynulého víkendu. Na výsledky jsme si ale museli ještě pár hodin po uzavření volebních místností počkat - ke zveřejnění totiž dojde vždy, když odvolí všechny země Evropské unie.

Letošní volby se nesou také ve znamení vyšší volební účasti, a to 36,45 %.

Výsledky voleb v Praze

Oproti celorepublikovému výsledku se Praha může pyšnit poměrně vysokou volební účastí 42,58 %.

Hlavní město jako jediné neovládlo hnutí ANO 2011, to skončilo na druhém místě za koalicí SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09). Dále následují Piráti a Starostové a osobnosti pro Evropu. Pokud by o europoslancích rozhodovali jen voliči v metropoli, bez mandátu by skončila SPD a třeba levicová koalice s KSČM nebo Přísaha a Motoristé by měli jen po jednom křesle.

Volby do Evropského parlamentu začaly. Volební urny budou otevřené i v sobotu. Video ze ZŠ K Milíčovu | Video: Eliška Stodolová

Pražské výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024:

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09) 31, 99 % ANO 2011 14,75% Česká pirátská strana 12,13% Starostové a osobnosti pro Evropu 12,07% PŘÍSAHA a MOTORISTÉ 7,63% STAČILO!, koalice KSČM, SD-SN, ČSNS 5,37% SPD a Trikolora 4,35%

Celorepublikové výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024: