Podobné to bylo i v Praze 6. Volební místnosti ve VOŠ pedagogické a sociální, SOŠ a gymnázium v Evropské ulici v Praze 6 praskaly po druhé hodině ve švech. Celá škola se prakticky zaplnila lidmi, po chodbách se před třídami tvořily fronty a místy bylo obtížné projít tak, aby člověk do nikoho nevrazil.

Pro volby byly připravené celá dvě školní patra. Ten, kdo má problém vyjít schody, si musel počkat na výtah dlouhé minuty. Před výtahem čekalo několik seniorů s berlemi. „Vyrážíme na víkend na Moravu, tak jsme potřebovali mít odvoleno rychle, ať můžeme hned vyrazit. Přišli jsme před druhou hodinou a asi deset minut jsme si počkali ve frontě,“ svěřil se Pražskému deníku Jan Prášek z Dejvic.

Volební komise měly plné ruce práce, alespoň mezi druhou a třetí hodinou odpoledne to rozhodně nevypadalo, že by si sem členové komise přišli odpočinout. „Jak vidíte, lidí je dost, těžko odhadovat, určitě to rychle uteče. Dlouhé pak bude jenom to počítání,“ řekla jedna ze členek komise Jiřina Koutná.

Ve volební místnosti v Resslově ulici na Novém Městě byl zájem o volby první hodinu od jejich začátku velmi slušný. "Lidé chodí a žádné delší prodlevy v odškrtávání ve voličském seznamu jsme zatím neměli," řekl Pražskému deníku předseda komise Patrik Hořínek.

V hlasovacích místnostech na Karlínském náměstí chvílemi čekalo několik lidí na diskrétní místo za "volební plentou". "Už teď mohu říct, že oproti minulosti výrazně stoupl počet hlasujících na voličský průkaz. Zdá se, že lidem na volbách záleží," poznamenala místopředsedkyně komise Michaela Zamrazilová. V její přítomnosti odvolila v doprovodu dvou malých dětí i paní Eliška. "Měla jsem dilema mezi dvěma subjekty a teprve ve čtvrtek večer jsem se rozhodla, komu dám hlas. Tyto volby jsou podle mě velmi důležité," prohlásila.

Mnozí Pražané chtějí změnu

Mnozí Pražané od těchto voleb očekávají a přejí si změnu. "Chtěla bych jednoznačně jiného premiéra a také to, aby se nová vláda více věnovala klimatickým problémům," sdělila po odevzdání svého hlasu Lucie Michálková. Volby spojila s vyzvednutím potomka ve škole. "Byla jsem rozhodnutá koho volit, proto nebylo co odkládat," dodala.

Hned ve 14 hodin odvolil i primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). „Před volební místností už byla fronta. Velká spousta lidí. Vypadá to, že je tu obrovská poptávka po změně,“ napsal na svůj účet na Twitteru.

Před volební místností už byla fronta. Velká spousta lidí. Vypadá to, že je tu obrovská poptávka po změně. Nenechte propadnout svůj hlas, kterým ovlivníte, jakou cestou bude směřovat naše země v dalších 4 letech! ✌? pic.twitter.com/zUlv7MRMaE — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 8, 2021

Mezi prvními u urny byla i paní Jana z Vršovic. „Šla jsem brzy, ať to mám za sebou. Vždycky chodím co nejdříve,“ svěřila se. K lidem zapsaným do seznamu voličů přibývali i ti odjinud s voličským průkazem. V místnosti ve Vladivostocké ulici stihli do 14:30 odvolit dva přespolní.

Velvyslanectví Velké Británie v Praze dnes zkrátilo pracovní dobu, aby čeští zaměstnanci mohli jít volit. „Dnes zavíráme velvyslanectví brzy. Nechceme, aby někdo neměl čas volit,“ oznámil britský ambasador Nick Archer.