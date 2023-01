V Praze je takových míst pět, přičemž kromě P+R parkoviště na Letné (tam spadají voliči z Prahy 1, 2, 3, 6, 7, 17 a dále z Lysolají, Nebušic, Přední Kopaniny a Suchdola) se jedná o zbrojnice dobrovolných hasičů: v Dubči v ulici Ke Křížkám (Praha 10, 15, 22, Benice, Dolní Měcholupy, Dubeč, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Nedvězí, Petrovice, Štěrboholy), Písnici v Hoštické ulici (Praha 4, 11, 12, Kunratice, Libuš, Šeberov, Újezd), Satalicích v ulici U Arborky (Praha 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21, Běchovice, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Dolní Počernice, Ďáblice, Klánovice, Satalice, Troja, Vinoř) a Stodůlkách v Tlumačovské ulici (Praha 5, 13, 16, Lipence, Lochkov, Slivenec, Řeporyje, Zbraslav, Velká Chuchle, Zličín).

„Drive-in stanoviště začnou hasiči stavět ve úterý 10. ledna odpoledne s výjimkou Letné, kde nebude stan, ale mobilní buňka, kterou zde umístíme zítra před sedmou hodinou ráno,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

V rámci prvního kola volby budou v provozu ve středu 11. ledna mezi osmou a sedmnáctou hodinou. Vedle občanského průkazu zde volič bude potřebovat doklad o nařízené izolaci nebo karanténě (potvrzení od praktického lékaře nebo hygienické stanice), ať už na papíře, nebo v elektronické podobě. To lze nahradit přímo na místě před komisí podepsaným čestným prohlášením na formuláři, který bude mít komise k dispozici.

Ve středu 11. ledna také končí možnost vydávání voličských průkazů pro lidi, kteří chtějí volit mimo své bydliště. Cestu osobně na úřad nebo do některých infocenter by zájemci tedy měli uspíšit. Další možností, jak hlasovat do uren mimo běžné volební místnosti, které se otevřou v pátek a sobotu, je vyžádat si příjezd komise se zvláštní přenosnou volební schránkou přímo domů. To můžou občané udělat pouze do čtvrtka 20 hodin na telefonních číslech 777 497 060, 777 497 078 nebo 777 497 082.