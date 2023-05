Vodohospodáři vzkazují: Bazény nenapouštějte z vodovodu, ale z cisterny

/FOTOGALERIE/ Pražští vodohospodáři vyzvali obyvatele hlavního města, aby své bazény nenapouštěli z vodovodu a objednali si místo toho cisternu s vodou. Důvodem je mimo jiné to, že při napouštění hrozí pokles tlaku ve vodovodní síti nebo uvolnění sedimentů, které zakalí vodu. Pokud se lidé pro napouštění z vodovodu rozhodnou, měli by to dělat pomalu a v noci, sdělil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. Cena objednané cisterny se liší podle místa, kam ji společnost PVK doveze.

Napouštění bazénu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Markéta Stošková