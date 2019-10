„Důležité je, že v tomto úseku (z Bubnů-Zátor po Podbabu) nejsou žádné plavební komory, do kterých by musela vplout. Pokud by tam byly, její provoz by samozřejmě neměl význam. V tomto úseku už navíc jsou místa vhodná pro přistání,“ řekla v rozhovoru s agenturou ČTK místostarostka Lenka Burgerová (Praha 7 sobě).

Na trase by bylo několik zastávek rozmístěných nejen na levém holešovickém, ale také na pravém břehu. Kde přesně by byly, zatím není jasné. Jak v Holešovicích, tak na protějším břehu v Karlíně je plánována na Rohanském ostrově výstavba. „Propojila by tak místa, která jsou MHD těžko,“ řekla Burgerová.

Úleva při cestování do zoo

Vodní linka veřejné dopravy by také ulevila cestování do zoologické zahrady v Troji. Lidé by tak nemuseli jezdit od stanice metra Nádraží Holešovice autobusy, které bývají přeplněné, ale mohli by plout po řece.

Provoz vodní tramvaje by radnice sedmé městské části ráda vyzkoušela v příštím roce při letních olympijských hrách. Podle Burgerové totiž zamýšlí Český olympijský výbor vybudovat v areálu Olympu ve Stromovce pro veřejnost olympijský park.

„Je to hezké místo, ale špatně dostupné veřejnou dopravou. Myslíme si, že by se to při této akci mohlo otestovat,“ řekla místostarostka. Kromě lodi by k parku měla podle požadavku radnice jezdit z Nádraží Holešovice také speciální autobusová linka.

Pražští radní letos v květnu zadali vypracování studie vodní tramvaje v hlavním městě. Městu by dokument měl dát odpověď, čím by tyto nové lodní spoje prospěly MHD a v jakém intervalu by pluly. Studie by měla být hotová do konce letošního roku.