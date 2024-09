V současné chvíli protéká Prahou asi 380 metrů krychlových za sekundu a hydrologové upouštějí vodu na Vltavské kaskádě i z přehrady v Hostivaři. Novinářům to dnes řekli primátor Bohuslav Svoboda (ODS), jeho náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) a ředitel pražských hasičů Luděk Prudil.

Město již zastavilo přívozy nebo zavřelo vrata na Čertovce. Lidé budou mít k dispozici o víkendu mimořádně magistrátní infolinku 800 100 000, která bude fungovat od 09:00 do 15:00. V pohotovosti jsou profesionální i dobrovolní hasiči.

"Podle informací, které máme k dispozici, ale to jsou vše jenom odhady, nepředpokládáme, že bychom šli významně přes druhý stupeň povodňového zatížení, což je těch 1000 metrů krychlových za sekundu. Kdybych to měl přiblížit, domníváme se, že by výška hladiny Vltavy neměla stoupnout o více než 60 či 80 centimetrů, ale berte to pouze jako odhad," řekl Svoboda. Podle něj měla Vltava dnes odpoledne ve Velké Chuchli průtok 360 metrů krychlových za sekundu.

Hasiči v současné době na Rohanském ostrově pytlují písek pro městské části, které si odtud odvezly podle Prudila již 1500 pytlů. V pohotovosti je 130 profesionálních hasičů v každé směně a rovněž 700 dobrovolných, kteří drží pohotovost nebo vystavěli přes den část protipovodňových zábran. Hasiči také kontrolují čerpadla na Rokytce v Libni.

Stavba protipovodňových zábran v Praze | Video: Deník/Radek Cihla

Vodohospodáři upouštějí vodu na Vltavské kaskádě i v přehradě v Hostivaři. Podle Svobody aktuálně z kaskády odtéká 300 metrů krychlových vody za vteřinu a přitéká 130 metrů krychlových. V uplynulých minutách se pak odtok zvýšil podle stránek hydrometeorologů na 407 metrů krychlových za sekundu. Odtok zvýšila z 30 na 50 centimetrů krychlových také hostivařská přehrada.

Magistrát již nechal zastavit přívozy, zavřena jsou bezpečnostní vrata na Čertovce a od 19:00 budou uzavřeny náplavky v centru města. Vedení magistrátu se chystá také na přerušení lodní dopravy na Vltavě. V pohotovosti jsou také zaměstnanci zoologické zahrady v Troji. "Žádné stěhování zatím nebude, ale zoo se na to samozřejmě připravuje," řekla Komrsková.

Svoboda vyzval obyvatele Prahy, aby sledovali internetové stránky magistrátu a Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Omezit by podle jeho slov měli aktivity v okolí toků a majitelé drobných loděk by je měli schovat do bezpečí. "Stejně tak by měli omezit aktivity v zalesněných místech a lesoparcích, kde je půda podmáčená a je riziko pádu stromů," dodal.