Hladina stoupá: Kvůli upuštění vody z vltavské kaskády se uzavírají náplavky

Pražský magistrát kvůli upouštění vody ve vltavské kaskádě a zvyšující se hladině Vltavy uzavře náplavky. Lidé na ně nebudou smět od dnešních 16:00 do odvolání. Po dnešním jednání povodňové komise hlavního města to ČTK sdělil mluvčí Vít Hofman. Zastaveny budou nadále přívozy P1 a P2 přes Vltavu. Zavřena jsou od Vánoc vrata na Čertovce a nově se uzavře i podchod v ulici K Loděnici na Zbraslavi nebo vrata u hotelu Four Seasons. Povodňový stav hlásilo dnes ráno přes 40 míst v Česku, stupeň ohrožení byl na Labi a na Otavě.

Protipovodňová opatření v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla