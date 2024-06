Že nás čeká až tropický týden, o tom informovali meteorologové již v minulých dnech. A předpověď se vyplnila. První naměřená třicítka byla již v pondělí 17. června stanicí Husinec-Řež, přesněji 30,4 °C.

Vysoké teploty se budou v Praze a okolí držet i po další dny, ode dneška je tedy pravděpodobné, že další naměřené třicetistupňové hodnoty budou přibývat.

Hlavnímu městu by se měly vyhnout i přeháňky a bouřky, čeká nás tedy několik slunečných dní s vysokými teplotami. Podle předpovědi se, minimálně do víkendu, budou teploty na území Prahy držet kolem hranice třiceti stupňů. Zároveň byla i vydána výstraha před vysokými teplotami, která se týká převážně Prahy a Středočeského kraje, následně i jižní Moravy.

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zároveň varují před očekávanou tepelnou zátěží organismu člověka. Ta je podle nich dána nejen teplotou vzduchu, ale také dalšími faktory jako je vlhkost vzduchu, rychlost větru nebo bilance záření.

Jak si chránit zdraví při vysokých teplotách

Odborníci z Hygienické stanice hl. m. Prahy na základě doporučení Státního zdravotního ústavu poradili, jak se chovat a jak si chránit zdraví při vysokých teplotách.

Jak se oblékat?

Nejvhodnějším oděvem při vysokých teplotách jsou ty lehké, netísnivé a nejlépe s převahou přírodních materiálů a světlých barev.

Kůži, která není zakrytá oblečením, je dobré chránit i krémem s faktorem SPF alespoň 15 a vyšším. Zapomínat bychom neměli ani na pokrývku hlavy nebo sluneční brýle, které chrání oči.

Jak pít?

Na základě doporučení odborníků je nejlepší střídat čistou vodu s minerálkou pro nahrazení ztrát solí. Vhodný může být i chlazený slabý černý nebo bylinkový čaj. Naopak bychom se měli vyvarovat nápojům s vysokým obsahem cukru.

Důležité dodržovat pitný režim pravidelně a vypít nejméně 2-3 litry tekutin denně. Při tělesné aktivitě jsou doporučeny 2-4 sklenice každou hodinu.

Co dělat při úpalu nebo přehřátí?

Důležité je upřesnit, co úpal vlastně je. Jedná se o selhání regulace tělesné teploty a mezi příznaky patří suchá horká červená pokožka, horečka bez pocení, rychlý silný pulz a tepavá bolest hlavy, únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení, bezvědomí.

Při extrémním přehřátí se organismus může dostat i nad kritických 40 °C. V takovém případě je důležité člověka přemístit do stínu a začít s ochlazováním. Vhodné je otírání houbou nebo ručníky, které byly namočeny do studené vody či zabalení do chladného vlhkého prostěradla. Během chlazení je samozřejmě důležité zavolat lékařskou pomoc.

Léto se nezadržitelně blíží a teploty postupně stoupají, i tak je ale důležité myslet na své zdraví a chránit se.