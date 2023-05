RegioJet se dohodl s ukrajinským dopravcem Ukrzaliznycja na rozšíření spolupráce v oblasti prodeji jízdenek. Nově začal nabízet jízdenky z Prahy do dalších ukrajinských měst včetně destinací na východní části země. Cestující pojedou s RegioJetem do polského Přemyšlu, pak přestoupí na ukrajinský vlak. Budou mít tak garantovaný přestup díky jedné jízdence.

Vlaky RegioJet. | Foto: RegioJet

Nově je v nabídce spojení přes Přemyšl do Dnipra a Záporoží a do Poltavy a Charkova. Dopravce to dnes uvedl v tiskové zprávě. Cestující na Ukrajinu pojedou v podobném režimu, jako jsou zvyklí.

Nočním vlakem z Prahy dojedou do polského Přemyšlu, který slouží jako přestupní uzel při cestování na Ukrajinu. Odtud budou pokračovat do cílových stanic s ukrajinskými železnicemi.

Praha a Středočeský kraj připraví soutěž na železniční dopravce za 60 milard

„Těší nás, že můžeme zákazníkům nabídnout na takto dlouhých trasách alternativu k autům a autobusům. Naši současnou nabídku ukrajinských destinací rozšiřujeme o další velká města, která leží v centrální a východní části Ukrajiny. Cestující tak jistě ocení možnost využít po celou dobu jízdy lůžkové vozy, které jim poskytnou potřebné pohodlí,” říká Jakub Svoboda, ředitel vlakové dopravy RegioJet.

RegioJet své lehátkové vozy dlouhodobě vydává za lůžkové. „Každá příležitost, jak dostat cestující ze silnice na pohodlnou a ekologickou železnici, je pro nás dalším krokem ke společnému cíli – zelené dopravě,“ dodal Svoboda.

Zdroj: Youtube

Cena za jednosměrnou jízdenku do nejvzdálenější cílové destinace Záporoží začíná na 1 679 Kč (70,9 eur) za sedačku a 2 179 Kč (90,9 eur) za lůžko. Do Charkova startují ceny jízdenek za sedačku na 1 639 Kč (69,2 eur) a za lůžko na 2 139 Kč (89,2 eur).

RegioJet oznámil, že za první rok na lince do Přemyšlu přepravil 110 tisíc cestujících.