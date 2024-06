Zvlášť když rostou tlaky na stěhování nákladů z kamionů na koleje, takže by mimo jiné měl růst význam kontejnerového překladiště v Uhříněvsi – a mimo to se počítá s tím, že právě po železnici bude dopravována podstatná část komponentů pro dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Zdá se to daleko – nicméně na pražský železniční uzel mohou mít tyto transporty výrazný vliv.

Na kolínské trati přibude vlaků

Mohlo by se zdát, že na trati mezi Prahou a Kolínem budou cestující potěšeni. Návrh jízdního řádu zveřejněný Správou železnic, který má začít platit od poloviny prosince, počítá s posílením příměstské vlakové dopravy.

Náměstek ředitele organizace Ropid Václav Haas vysvětluje důležitost vybudování takzvaného Libeňského přesmyku pro provoz na železnici. | Video: Deník/Milan Holakovský

Zatím k němu může veřejnost uplatňovat podněty a připomínky – nicméně vše vypadá příznivě. Měly by se nejen zkrátit intervaly spěšné linky R41, ale v nejvytíženějším úseku nově vyjede i městská linka S61 spojující pražské hlavní nádraží (o víkendu Vršovice) s Úvaly. Původně se mělo podle slov ředitele Ropidu Tomčíka jezdit po takzvaných nákladních spojkách, tedy přes Malešice, z těchto plánů ale sešlo: v Praze 9 nejsou vybudované zastávky.

Na koridorové trati (kde výrazně přibylo vlaků dálkové dopravy, ale regionální osobní doprava zde navzdory citelnému nárůstu počtu lidí dojíždějících do Prahy nebyla posílena 15 let) se podaří zařadit nové vlaky do provozu jen díky organizačním opatřením.

Ta od prosince přinesou prodloužení jízdní doby mezi Masarykovým nádražím v Praze a Kolínem o dvě minuty – na hodinu a 16 minut, zatímco nyní je to podle jízdního řádu hodina a 14 minut (a mimochodem: před 22 lety to byla jen jedna minuta přes hodinu).

Neobvyklost rovná se řetězový kolaps

Vše je našponované tak, že kvůli zajištění obratů souprav jich zde bude třeba nasadit o čtyři více než dosud. Odkud budou přesunuty, vysvětluje náměstek ředitele Ropidu Václav Haas. Dvě si České dráhy „vypůjčí“ z kralupské tratě, další bude třeba „ušetřit“ na trase mezi Prahou a Lysou nad Labem. Ne že by tam vlaků ubylo, ale některé přijedou kratší: místo dvou spřažených jednotek CityElefant pojede jen jedna – čímž logicky ubude míst k sezení i k stání.

Spoléhat na to, že bezpečností systém ETCS také umožní pustit na koleje více vlaků, prozatím nelze, míní ředitel organizace IDSK Zdeněk Šponar. | Video: Deník/Milan Holakovský

Vše je našponované do té míry, že cokoli neobvyklého zavání problémy vedoucími ke kolapsu. Ať už někdo skončí pod vlak či se stane dopravní nehoda, nebo „jen“ dojde k poruše, případně k výpadku dodávek elektřiny, dopady mimořádnosti se budou řetězově šířit.

Organizátoři veřejné dopravy se obávají, že v příštím roce se cestující častěji než dosud budou potýkat se zpožděním a ujetím přípoje. Počítají i se zhoršením podmínek pro průjezd nákladů. Ty se přes den mezi vlaky vozící lidi těžko vměstnají – a v noci zase platí omezení daná hlukovými limity…

Potřebné změny v Libni a okolí

Zaklínalo, které dokáže pojmenovat řadu zdejších problémů a mohlo by je i pomoci odblokovat, má pět písmen: Libeň. Za kritická místa totiž odborníci označili jak samotné libeňské nádraží, tak úseky, které je v Praze spojují s hlavním nádražím a se stanicí Malešice. Ve středních Čechách pak s Kolínem (zejména jde o část mezi libeňským nádražím a Českým Brodem).

Se zaváděním systému ETCS na železnici očekává radní Středočeského kraje Petr Borecký na počátku příštího roku komplikace v provozu vlaků. | Video: Deník/Milan Holakovský

Jako řešení připomínají Správě železnic i ministerstvu dopravy mimo jiné potřebu urychleného rozšíření pražského úseku mezi Libní a Běchovicemi ze tří kolejí na čtyři; čtyři koleje (případně alespoň tři) by měl dostat také nyní dvoukolejný úsek Poříčany–Kolín. Žádoucí je prý dále urychlit přípravu výstavby vysokorychlostní tratě VRT Polabí.

Plus zejména a především: co nejdříve vybudovat takzvaný Libeňský přesmyk, o němž se mluví už dvě desetiletí (a který má vedle zastánců i odpůrce z řad občanských iniciativ i samosprávy). Jde vlastně o mimoúrovňové křížení s koridorem; přemostění kolejí, které by odstranilo cestujícím dobře známou situaci: kvůli najíždění nákladního vlaku do Malešic musí osobní vlaky nebo i rychlíky v Libni zůstat stát a tři čtyři minuty počkat, než z vedlejší koleje odjedou vagony vezoucí kontejnery.

Dálkové rychlíky v ohrožení?

Pokud se nepodaří přijmout opatření, na něž prý „už včera bylo pozdě“, hrozí takzvané přetížení kapacity dráhy. Zejména v úseku mezi Prahou a Českým Brodem. V takovém případě může Správa železnic nejen omezovat požadavky nákladních dopravců na přidělení kapacity dráhy, ale mohlo by dojít i na odebírání tras pro vlaky přepravující lidi.

Náměstek ředitele IDSK Pavel Winter připomíná, že přednost má dopravní obslužnost objednávaná v rámci takzvaného závazku veřejné služby – teoreticky by tak mohla omezení postihnout ty nejžádanější rychlíky, na jejichž provoz nikdo nedoplácí a dopravci je provozují z vlastního rozhodnutí.

Jde hlavně o spojení Prahy i regionu středních Čech s Ostravou, částečně i s Brnem a Olomoucí. Vyloučena by však nemusela být ani varianta s omezením regionální dopravy. To by podle slov středočeského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) znamenalo, že lidé, kteří už celé roky slýchají, aby přesedli z aut do vlaků, by mohli slyšet ještě dodatek: všichni cestující se ale do vlaků nevejdou.

Přetížení kapacity dráhy byl problém, kterému před nějakými dvaceti lety na řadě míst čelilo Německo, připomíná šéf IDSK Šponar. „Dálkové vlaky se zpožďovaly, regionální stály,“ konstatoval. „Najednou začaly bleskově přibývat koleje – a teď vlaky ‚lítají‘,“ upozornil, že u sousedů se osvědčilo právě rozšíření kolejišť.

Problémový však není jen hlavní koridor z Prahy v kolínském směru. Dobrá není situace ani ve směrech na Benešov a Beroun. Zatím relativně příznivě lze hodnotit trať na Kralupy nad Vltavou.