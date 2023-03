/FOTOGALERIE/ Na budově Nové radnice v Praze vyvěsil primátor Bohuslav Svoboda spolu s dalšími členy Rady hl. města tibetskou vlajku jako symbol solidarity.

Vyvěšení tibetské vlajky na budovu Nové radnice. | Foto: Magistrát hl. města Prahy

Vyvěšení tibetské vlajky je součástí mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině devadesátých let v Evropě. Akce připadá každý rok na 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.

Za přítomnosti své předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) vlajku dnes k připomenutí obětí tibetského povstání vyvěsila i Poslanecká sněmovna. Z rozhodnutí šéfa Senátu Vystrčila potřetí zavlála také na budově Kolovratského paláce.

Jako v předchozích letech se k připomínce dění v Tibetu připojily vyvěšením jeho vlajky také radnice Prahy 7 nebo Prahy 10.

"I když je Tibet daleko od našich hranic, neměli bychom zapomínat, co se tam tehdy před lety stalo. Lidská práva a svoboda jsou to nejdůležitější, co máme, proto bychom za ně měli bojovat," sdělil starosta Prahy 10 Martin Valovič (Společně pro Prahu 10/ODS).

Česká republika se v kampani angažuje od roku 1996, kdy vlajku vyvěsila čtyři česká města. V loňském roce jich bylo již 853.