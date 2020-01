/FOTOGALERIE/ Stavba metra D si vyžádá uzavření stanice Pankrác linky C po dobu jednoho roku, vlaky tudy budou pouze projíždět. Vzhledem k tomu, že tento rok by město mělo teprve získat stavební povolení, nedojde k uzavření budoucí přestupní stanice Pankrác dříve než za tři roky.

Praha představila nové návrhy stanic metra připravované linky D. Stanice Pankrác, umělecké ztvárnění Jakub Nepraš. | Foto: Metroprojekt Praha a.s., IPR Praha, facebook

V první fázi výstavby vznikne 10 nových stanic směrem od Náměstí Míru na jih k Depu Písnice. Trasa v délce 10,6 kilometru by měla být hotova do deseti let, přičemž vlaky do stanice Olbrachtova by měly jezdit již na konci roku 2027. O tom, zda severní část od Náměstí Míru povede přes Hlavní nádraží k Náměstí Republiky, nebo se odkloní na Žižkov, kde se počítá s masivní výstavbou bytů v okolí bývalého nákladového nádraží, zatím rozhodnuto nebylo. Určit by to měla strategie rozvoje sítě metra.