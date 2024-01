Na twitterové platformě X Rakušan ve čtvrtek 25. ledna prohlásil, že na obsahu sdělení trvá dodnes. „S odstupem času bych už ale zvolil jinou formu,“ napsal na sociální síti. Že však tehdejší stanovisko rozhodně nebere zpět, zdůraznil jednoznačně: „Na postoji k podstatě věci neměním nic. Ani tváří v tvář rozezlené hospodě.“

Naráží tím na svůj výjezd do Karviné k rozhovorům s občany, kde mu jeho přístup k oslavě státního svátku 18. října 2022 účastníci připomněli. Nejenom slovy. „V reakci na Putina v pytli na mrtvoly, kterého jsem předloni nechal vyvěsit na budově ministerstva, jsem v Karviné dostal pytel se svou fotkou a dotazem, zda nezpytuji svědomí. Určitě ho zpytuju. Je hranice mezi tím, co si člověk může dovolit jako občan – a co jako ministr. A jestli je správné k tomu využít oficiální instituci,“ uvedl Rakušan.

Že putinovská kauza z Letné zůstává stále živá, dokazuje nejenom ohlas v Karviné. Připomněl ji také nedávný počin na Kolínsku. Tam loni v prosinci u silnice I/12 na výjezdu z Českého Brodu ke Kolínu kdosi vyvěsil plakáty imitující motiv použitý na Letné – jen s hlavou ministra a navíc s nápisem „Vít Rakušan s celou rodinou“ (stejně tam dopadl i politik z ODS, starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný).

Plakáty tehdy od silnice odvezli policisté, kteří se zkoumáním věci a jejích souvislostí i nadále zabývají. Deníku to řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. „Tento případ je stále ještě v prověřování, zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí,“ konstatovala.

Rakušan s odstupem připouští, že už při předloňské akci nebyly jeho pocity jednoznačné. „Tohle propojení politiky s aktivismem jsem při vyvěšování zažil poprvé – a necítil jsem se úplně nejlíp. Jako symbol mi to ale v danou chvíli přišlo správné, protože Putin se svým režimem je vrah malých dětí a žen na Ukrajině,“ poznamenává nyní. S dodatkem: Nesmíme to popírat – a musíme to dávat najevo.“

Reakce, které na síti X Rakušanovo nové vyjádření vyvolalo, se většinou nesou v duchu chvály putinovské plachty z podzimu 2022. „Ta sebereflexe je fajn, ale díky, že jste ten pytel s Putinem vyvěsil. V tu chvíli to bylo jasné stanovisko,“ píše například Míra Zajíc. „Myslím, že normálně smýšlející občan ČR nemůže být na straně Russka. To není fotbal, abych si vybral mezi Spartou a Slavií. To je boj mezi dobrem a zlem,“ dodává.

Podobný postoj nabídl i uživatel vystupující pod označením McGuttenberg – Make Sudeten German again. „Byl jsem rád za to, že jste to tam nechal vyvěsit. Do svědomí by si měli sáhnout rusofilní pokrytci, zrádci národa. Rusko je náš nepřítel. Oficiálně to o nás říkají…“ uvádí. Rakušanovi pak ještě mimo jiné vzkazuje: „To je jedna z věcí, která ‚měla a má koule‘. Ty vaše marketingové hospody neberu.“

Chválu nabídla třeba Šárka Kašparová: „Jsem na vás pyšná, pane Rakušane! Díky.“ Nebo Petr Borecký: „Já jsem za pytel s Putinem rád. A to gesto smysl mělo. Je to vrah a válečný zločinec. Kdyby byl souzen Norimberským soudem, tak visí doopravdy.“ Případně Robert Piffl na obdobnou notu: „Za mne Putin na opravdové šibenici za jeho zločiny je O.K. Pytel byl symbol ve správném okamžiku. Za mne zcela O.K.“

Či Olga Pavlasová: „Osobně si myslím, že není nic ostudného na názoru, že bez diktátora, válečného agresora a vraha bezbranných by byl svět lepším místem – a spíš mi přijdou ‚na pytel‘ (slovní hříčka, nikoho zabíjet nechci) názory, které činnost takových popírají, bagatelizují, nebo přímo oslavují.“

Jan Bartoš pak byl nekompromisní: „Vlastně ani nechci vědět, co za hromady sra.ek mají v hlavě lidi (?), co donesou ministrovi vnitra na veřejnou debatu pytel na mrtvoly s jeho fotkou…“ Honza Kocum jakbysmet: „Koho tato aktivita pohoršila, je prostě jen proruSSká dě.ka. Každý inteligentní člověk, každý inteligentní rodič, musel toto jasné stanovisko ocenit.“

Najdou se ale i ohlasy vyznívající kriticky. Jasno má třeba Antonín Cetkovský: „Nejsem rád, že tam ten hnus nechal vyvěsit. Je to krajně nevkusný – a je to hanobení české i ukrajinské vlajky. Přihlásit se k tomu, že je proti Putinově Rusku, je v pořádku, ale normální člověk to udělá normálním způsobem; ne takhle hnusně.“

Tím ale vlastně pisatel dává za pravdu nynějšímu Rakušanovu mínění. Postoji vyjádřenému jednoznačně: „S odstupem času bych zvolil jinou formu.“ Či o něco níže: „Naprosto souhlasím s obsahem. Myslím, že to i v debatě v Karviné bylo jasné. Medituju jen o té formě.“

S tím však nesouhlasí Richard A. Pupowski: „Byl to skvělý počin: formou i obsahem. A rozhodně byl namístě. Stejně tak by byl namístě i dnes.“ Naopak Jakub Zelenka by přece jen volil úpravu: „Problém je hlavně v tom, že to vyznívalo jako volání po trestu smrti, který prostě v EU nepraktikujeme. Když jsem byl v Pobaltí, tak tyhle symboly často znázorňovaly soud či Putina ve vězení – a přišlo mi to víc trefné.“