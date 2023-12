Následovala celá škála ohlasů s rozmanitými postoji. Nadšení. Překvapení. Rozpaky. Odmítání. A s bližším zkoumáním toho, co by mělo vzniknout (a rovněž zaniknout, jelikož se počítá s ubouráním části takzvané nové odbavovací haly) také postupné přesuny mezi nimi.

Zpravodaj Deníku měl možnost novou podobu Hlaváku navštívit – a porozhlédnout se tam. Ve virtuální realitě na simulačním pracovišti Virtuplexu v Horních Počernicích. První dojem? Ve chvíli, kdy novou podobu nádraží, již autoři pojmenovali jako Šťastný Hlavák, nemáte před sebou na monitoru, ale všude kolem sebe, leckteré z námitek uplatňovaných odpůrci se leckdy nemusí jevit až tak zásadně jako radikální problém. A za změněnou podobu nádraží se dá poměrně rychle zvyknout.

Člověk, který častěji jezdí vlakem, a to právě s využíváním hlavního nádraží, snadno podlehne dojmu: ano, je to nové prostředí – ale vlastně docela známé. Leckteré původní prvky zůstávají zachovány – červené stropy či ikonické homole výtahů nevyjímaje – nebo se jimi nové prostředí inspiruje. Přičemž i v místech, která nepůsobí úplně povědomě, se lze dobře zorientovat.

Třeba příjezd tramvají přímo pod střechu a z druhé strany dobrá dostupnost autobusů se jeví jako překvapivě dobře „vychytané“ pro potřeby vytíženého přestupního terminálu. Předem nachystané námitky se tak nějak rozplývají; odpovědi se někdy vcelku logicky nabízejí rovnou při obhlédnutí situace – nebo zaznívají po položených dotazech.

Velká změna pro cestující

Ne, nebyl to příchod s odmítáním novinky a odchod s jejím nadšeným prosazováním. Zvědavost však byla ukojena. Dostavilo se zjištění, že vlastně nejde o tak radikální zásah, jak by dříve napovídaly první dojmy. S poznáním, že Šťastný Hlavák vlastně neznamená popření všeho, co našinec zná odmalička, jak snad mohlo naznačovat letmé pohlédnutí na představované vizualizace. Tohle je vývoj. Na spolehlivé zjištění, zda je to i pokrok, možná byla třičtvrtěhodinová procházka příliš krátká. Tak se alespoň vyjádřili někteří z účastníků pozvaných na novinářskou prezentaci. Naopak jiní si nadšení pro novinku už přinesli s sebou – a zde se v něm jen utvrdili.

Šťastný Hlavák: K dohadování kolem proměny nádraží může přispět i veřejnost

Virtuální procházka stačila ke zjištění, že tady by se mohlo cestovat celkem fajn. A prý i v zimě nebo za vichru, jak vyplynulo z odpovědí na pokládané otázky. Klíčové poznatky? Autoři modelovali fungování prostoru za různého počasí. Střešní fólie (s prvky fotovoltaiky a se svody vody do nádrží pro zavlažování) by měla být trochu zatmavená. A klíčová by zde byla přepážka oddělující nevytápěný prostor od vytápěného. Ta by v případě potřeby mohla „zmizet“ vyjetím do letní pozice.

Na nový vzhled se rychle zvyká

I když se jeden netají jistou nedůvěrou a pochybnostmi, jak by měl fungovat prostor s obří střechou na dřevěné konstrukci, která je do stran otevřená, na místě a s výkladem se vše zdá představitelné. I konstrukce z lepeného dřeva (ještě se má řešit jeho druh a případný nátěr či jiná povrchová úprava, a to včetně provedení odolávajícího sprejerům) nepůsobí tak obrovitým, neobvyklým a dominantním dojmem jako se zdá z vizualizací, když člověk stojí přímo pod ní.

„Láska na první pohled“ sice vypadá jinak a setrvačnost myšlení je mrška zákeřná bránící okouzlení – avšak až nečekaně rychle se dostavuje pocit, že na tohle by si člověk koukat zvykl. A dokonce v lecčem nalezl zalíbení. Pohled na členění konstrukce střechy a strukturu dřevěných sloupů, nebo třeba i stíny na podlaze, na chvíli přivolá i vzpomínku na vlastní dětství. Na žáka čtvrté či snad páté třídy, který nemůže do školy, protože leží doma s horečkou – a najednou zrak ulpí na stěně vymalované tenkrát obvyklým válečkováním. Pohled se soustředí na detail – a ne a ne se odtrhnout.

Fantova budova na hlavním nádraží je opět přístupná veřejnosti. Nabízí i kavárnu

Tahle vzpomínka je nečekaně intenzivní. Zažene ji až pokyn průvodce: posuneme se dál a popojdeme k centrálnímu schodišti. S ním se mimochodem počítá i jako s místem setkávání (podobným třeba tomu, jaké funguje na Václaváku „pod koněm“). Podle návrhu jsou schody uzpůsobeny tomu, aby se po nich nejen dalo chodit, ale po stranách bylo možné i sedět.

Vidět neznámé na vlastní oči

Opakovaně se během této virtuální procházky dostavuje jakási vnitřní otázka: kde se vlastně bere nechuť k něčemu novému? Není větší problém nežli v onom novém spíše ve vlastní neznalosti a malé ochotě cokoli měnit; včetně vlastních zvyklostí a pohledových stereotypů? Každý asi bude mít jiné pocity, vlastní dojmy a odlišné závěry – nicméně model ve virtuální realitě rozhodně nabízí příležitost k poznání. Byť na otázky kolem zachování nynější podoby současné odbavovací haly s památkovou ochranou pochopitelně neodpovídá.

Jako užitečná se jeví nejen možnost pomyslné procházky plánovanými prostorami v reálném měřítku, ale třeba i obhlédnutí projektu z nadhledu při prohlídce zmenšeného modelu. I s možností také jím procházet. Zprvu sice nohy mají snahu kličkovat mezi stromy v parku, ale rychle si zvyklou, že tohle je virtuální svět, kde není problém projít skrz obraz i zdí. Jen stoupnout na vyobrazenou tramvaj se jaksi nesluší. I tohle bude patrně souviset se vzpomínkami z dětství. Přece nerozšlápnu hračku!

Nová hala hlavního nádraží je kulturní památka. Proti zbourání vznikla petice

Takovýto pohled a vlastní zážitek navíc napoví víc než tisíc slov. Zatímco dřevěná konstrukce se zastřešením (která je poměrově menší, než se zdálo původně podle dojmu z vizualizací) končí ve výši kolen, střecha Fantovy budovy sahá až po bradu. Pohledy, průhledy a proporce zde vůbec vypadají jinak oproti tomu, jaký dojem budily dříve při prvním pohledu na první prezentace. Jiné je to rozhodně – a dá se říci, že dojem se zdá být příznivější. Prostě: ne každý má takovou představivost, aby hned viděl totéž, co architekti.

Virtuální zážitky i pro veřejnost

Podobné prezentace určené veřejnosti se přímo ve Virtuplexu nechystají, v lednu však příležitost k prohlídkám ve virtuální realitě (s omezenou možností udělat v různých scénách jen pár kroků) nabídne jak CAMP, Centrum architektury a městského plánování Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve Vyšehradské ulici, tak informační centrum přímo na hlavním nádraží. Zde se také budou shromažďovat připomínky veřejnosti k chystanému projektu. Už nyní jsou také videa umožňující prohlídku virtuálního modelu zamýšlené stavby dostupná na webu Nový Hlavák.

