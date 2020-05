První zmínky její o výstavbě pocházejí už z roku 1920 – v té době se jednalo o nezrealizovaný projekt. Ten vypracoval Emil Hrabě pro ředitele kladenských dolů Jaroslava Janečka, který bydlel nedaleko v Lužické ulici. O rok později se začal k životu probouzet návrh inženýra Maxmiliána Duchoslava.

Vzhled roubenky by nebyl nijak neobvyklý – pokud by byla postavena např. v Podkrkonoší. V oblasti Královských Vinohrad vzbuzoval a dodnes stále vzbuzuje pozornost. A právě vzezření Podkrkonošské roubenky se zasloužilo o to, že stavba byla často nazývaná „perníková chaloupka“.

Dekorativní prvky ve tvaru perníčků bychom mohli nalézt v interiéru roubenky nebo na jejím vnějšku. Výstavba trvala až do roku 1922 a původně byla projektovaná pouze na 20 let. Což bylo dáno tím, že parcela, na níž byla roubenka postavena, spadala do ochranného pásma železničního tunelu. I z toho důvodu ji architekt navrhl dřevěnou.

Původní majitel, tedy Jaroslav Janeček, si tento styl zamiloval, ale k překvapení všech se do vily nenastěhoval. Ještě v rok dokončení výstavby roubenku prodal majiteli skláren inženýru Richardu Dubskému. S jeho jménem byla v té době spojována např. dnešní Fototechna v Hradci Králové, keramička v Horní Bříze a sklárny Kavalier.

Kryt ve skále

V roce 1939 rodina inženýra židovského původu Richarda Dubského emigrovala do Ameriky a roubenka spadla pod německou správu. Ta ji využívala jako ubytovnu pro Hitlerjugend, stejně tak jako nedalekou Gröbeho vilu.

Nejvýraznější úprava v té době neproběhla na vzhledu roubenky, nýbrž ve skále na pozemku. Do ní byl v roce 1944 vytesán sklep s patnáctimetrovou chodbou, který sloužil jako válečný kryt. V poválečném období se rodina inženýra Dubského na pár let vrátila, avšak v roce 1948 se definitivně přestěhovala zpět do Ameriky.

Z ruky do ruky

Roubenka se po znárodnění dostala do vlastnictví Univerzity Karlovy. Ta ji využívala jako ubytovací zařízení pro prominentní studenty z Afriky a Arábie. V této době byl vzhled vily ještě zachován, avšak okolí domu bylo viditelně zanedbáno.

V roce 1949 byla zrušena oranžerie a zachovala se pouze kotelna, která na pozemku stojí dodnes. V té době se říkalo, že ve vile žijí exotičtí princové, což byl jeden z důvodů, proč místní děti tajně přelézaly plot, a hrály si na pozemcích roubenky.

V 80. letech se vila dostala do rukou Prognostického ústavu Akademie věd. Ten ji přestavěl a upravil do dobového stylu socialistických domů. Současně s tím se pozvedl vzhled zahrady, vědci z ústavu jí udržovali a pěstovali na ní zeleninu. Později byla roubenka převedena do vlastnictví Vysoké školy ekonomické. Po sametové revoluci v roce 1989 byla vila navrácena rodině pana Kaplánka, prasynovce inženýra Dubského.

Pan Kaplánek od té doby usiloval o revitalizaci domu. Zrekonstruoval interiér a úspěšně porazil dřevomorku. Na další opravy ale neměl peníze. Ty chtěl získat výstavbou domů v horní části zahrady. Tento projekt však byl zamítnut Ústavem pro rozvoj hlavního města Prahy. Roubenka byla v roce 2004 prohlášena nemovitou kulturní památkou. Její hodnotu vytváří především vnější plášť vily, který si zachoval vzhled lidového stavitelství.

Petice za záchranu

V roce 2015 se roubenka dostala do vlastnictví developerské společnosti Pod Barbarou 07. Developer přišel s projektem, v jehož rámci chtěl na zahradě roubenky postavit dům s 35 byty, obchody a garážemi pro 42 vozidel. Petici proti tomuto kroku podepsaly stovky lidí, mezi nimi i autor Tančícího domu architekt Vlado Milunič. Autoři petice poukazovali hlavně na to, že kvůli stavbě by muselo být pokáceno 36 stromů a v místě by zhoustla doprava.

Projekt nakonec zapadl a roubenka zůstala prázdná. O tři roky později založil jednatel společnosti Gianluca Macaluso webové stránky zachranmeroubenku.cz, společně s tím na plotě domu přistál plakát se stejným heslem „Zachraňme roubenku“. Dnes je dřevostavba ve vlastnictví společnosti POREL Real Estate a.s., která se dříve jmenovala Pod Barbarou 07, a.s. a ještě dříve Rezidence pod Zvonařkou s.r.o. Jednatelem i v této společnosti je Gianluca Macaluso.

Na internetových stránkách zachranmeroubenku.cz sama společnost tvrdí, že nechce roubenku bourat, nýbrž chce, aby byla užitečná. Podle vyjádření na stránkách by ve vile měly být k dispozici ambulance kardiologa, dermatologa, estetické medicíny, poradenství dietologa, rehabilitace či cvičení jógy a pilates. Kolem roubenky chce vytvořit relaxační zónu s potůčkem. Na aktuální dotazy Pražského deníku ohledně osudu neobvykle stavby nikdo z vlastníků neodpověděl.