„Boom elektromobilů u nás zatím nenastal, jejich počet ale rok od roku prudce narůstá. Předpokládá se, žev roce 2030 jich bude v Praze až dvě stě tisíc. Celý projekt je tak přípravou do budoucna,“ uvedl pražský radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Lampy zatím sloužily jako běžné veřejné osvětlení, přípravné práce ale zasahují pod zem. Právě tam musí být kvůli instalaci nabíječek elektroaut umístěny kabely, které zvládnou přivést energii pro lampu i vozidlo.

Praha si od projektu slibuje úsporu místa a nákladů. Spolupracuje proto s distribuční soustavou PRE distribuce. „V rámci společného projektu dochází k obnově distribuční sítě nízkého napětí a sítě pražského veřejného osvětlení. Tím se náklady na vybudování přípravy pro dobíjecí stanice výrazně snižují,“ vysvětlil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Čip nebo mobil a platební karta

Náklady na výstavbu EVR lampy oproti standardnímu stožáru veřejného osvětlení jsou přibližně třikrát vyšší. Dále je potřeba přičíst cenu nabíjecího boxu a poplatku za připojení k distribuční síti. Oproti stavbě nabíjecího sloupku včetně související úpravy infrastruktury však vychází EVR lampa přibližně třikrát levněji než nabíjecí sloupek o stejném výkonu.

Projekt počítá s tím, že jedna lampa bude současně dobíjet dva vozy. „Pokud bude v místě dostatečná volná kapacita distribuční sítě, výkon stanice bude 44 kW. V opačném případě pak 22 kW,“ dodává Jílek.

To by mělo stačit pro nabití auta přes noc. V prosinci THMP umožní zájemcům nabíjet zdarma bez jakékoliv registrace, stačí připojit kabel do vozidla.

Od 1. ledna bude možné nabíjet dvěma způsoby. Registrovat se a získat dobíjecí čip, druhou možností bude jednorázové dobíjení bez registrace a to přes QR kód. Veškeré informace najdou elektromobilisté na stránkách www.prahanabiji.cz.

První dobíjecí lampy najdou lidé na pražských Vinohradech. Zde je totiž pro obyvatele s elektroauty obtížné instalovat domácí nabíjecí stanice, které bývají součástí například parkovišť novostaveb nebo si je lidé vybudují u rodinných domů.

Tisíce lamp po Praze

V budoucnu by se měly lampy s dobíjením objevit v Bohnicích, Vršovicích, Velké Ohradě, Dvorcích, Kobylisech a Chodovci. V dlouhodobém horizontu je potom v plánu Libeň, Břevnov, Vysočany, Žižkov, Holešovice, Nusle nebo Bubeneč.

V příštím roce chce město pro budoucí dobíjení připravit celkem 240 lamp, do roku 2025 by pak mělo být zprovozněno 750 dobíjecích stanic a do roku 2030 čtyři a půl tisíce.