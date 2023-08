Blíží se čas akcí s ním spojených, kdy lidé přestávají hudrat na hic, předtím, než teploměry na pár měsíců skrčí své ukazatele směrem dolů, se početní návštěvníci vystavují příjemným paprskům babího léta a trochu tekutého slunce se snaží načerpat do žil. Nic nedbajíce na to, že tohle pochutnání vyjde dráž, než běžná konzumace: většinou se platí vstupné, v jehož ceně je i degustační sklenička.

Vinný festival už nyní

Hlavní sezona vinobraní a koštů, získávajících stále větší popularitu jak v různých částech Prahy, tak ve městech a obcích v okolí metropole, sice nastane až za měsíc – tak dlouho ale příznivci přátelských setkání u stánků s vínem čekat nemusí. Burčák sice ještě k mání není, ale zastavit se pro sklenku bílého, růžového i červeného je možné už teď.

Odpoledne v pátek 11. srpna a v sobotu se koná festival In vino Hostivice, který už dospěl do devátého ročníku. Upozorňují na to nejen organizátoři, ale zve i Lucie Vurbsová ze Středočeské centrály cestovního ruchu.

Návštěvníky ve městě západně od Prahy osloví na Husově náměstí nabídka dvou desítek českých, moravských i zahraničních vinařství, chybět nebude pestrý výběr jídla, ale také muziky. Kolem té měli organizátoři trochu zamotanou hlavu – i bez vína: bylo třeba měnit páteční, ale i sobotní program. To se ale netýká jedné z hlavních hvězd: Kamila Střihavky s The Leaders.

Září přinese rozmanitý výběr

Tipy na vinobraní v hlavním městě a okolí, jejichž termíny je dobré si už teď zapamatovat a určitě si tyto akce nenechat ujít, nabízí Šárka Podlenová z agentury Omnimedia, spolupracující na přípravě tipů pro milovníky vína s Vinařským fondem Česká republika. Jeho posláním je v celostátním měřítku propagovat víno, jeho výrobce i vinařskou turistiku. Podlenová zve na místa, která mají jedno společné: spojuje je letitá vinařská tradice a vášeň pro výrobu vína.

První z vinobraní, jejichž návštěvu doporučuje, se koná již v srpnu. Na Praze-východ, konkrétně v Kostelci nad Černými lesy, bude v sobotu 26. srpna. Tyto slavnosti sklizně již nabídnou nejen ochutnávku vín od výrobců z Čech a Moravy, ale také burčáku. „Dokonale zaženete hlad tamními delikatesami. A pokud s sebou budete mít děti, zabaví je připravený program,“ slibuje Podlenová k akci, která se bude konat od 13 do 22 hodin.

Na sobotu 9. září se chystá skutečný svátek vína v hlavním městě i v jeho okolí. To Podlenová radí zavítat jak na Trojské vinobraní v Praze, které letos dospělo do 25. ročníku, tak na Vinobraní na Kačině na Kutnohorsku. V hlavním městě se sice svátek vína uskuteční u zámku barokního a na Kutnohorsku u empírového, ale obě akce mají hodně společného: výběr vín, burčák, dobré jídlo, hudební vystoupení i zábavu pro děti. Na Kačině, kde organizátoři nabídnou i kyvadlovou dopravu z Kutné Hory a z Čáslavi, bude vinobraní spojeno s dožínkami.

Dokonce tři dny radovánek, od pátku 15. do neděle 17. září, nabídne o týden později Mělnické vinobraní. Vedle vín a burčáku nejen z českého regionu a gastronomických specialit čekají na návštěvníky čtyři scény nabízející program. „Zahrají a zazpívají například UDG, Slza, Pokáč, Ben Cristovao, Vojta Dyk či OffBeat Orchestra,“ uvedla Podlenová, jež připomíná rovněž program pro děti. „A během slavnosti si můžete prohlédnout historické centrum, zámek s vinnými sklepy ze 14. století i mělnické podzemí,“ doplnila.

Na královský hrad i na hrad krále

Na 23. září připadají vinná doporučení týkající se míst dvou unikátních královských hradů. V hlavním městě se uskuteční Svatováclavské vinobraní na Svatováclavské vinici u Villy Richter na Pražském hradě, pojmenované Wine & Music Festival. Vedle burčáku má být k mání více než 50 druhů vín (včetně vzorků z místní vinice), vedle živé jazzové muziky zahrají Djs. Plus k tomu gastronomické zážitky a jedinečný výhled na Prahu.

Karlštejn nabídne 25. ročník vinobraní s nahlédnutím do časů gotiky i se zbrojnoši, trubači, bubeníky, historickými tanci, kejklíři, fakírem – a samozřejmě i s osobním dohledem Karla IV. a Elišky Pomořanské – a to ve dvou dnech: v sobotu 23. září i v neděli. Jako už tradičně bude této akci patřit několik prostranství: před vinařskou stanicí, za mostem, na náměstí pod hradem, na dětském hřišti u školy i na nádvoří hradu.