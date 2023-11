Pojďme usednout jednacímu stolu. Tak lze shrnout výzvu, s níž se na investora počátkem týdne veřejně obrátila starostka páté městské části Radka Šimková (Praha 5 Sobě) v souvislosti s plánovanými změnami v lokalitě Na Hřebenkách při úpatí Petřína. U zakončení Tiché ulice tam má zaniknout vila z roku 1912, patřící společnosti s ručením omezením Tichá 5. Odpovědí se zatím stalo řádění bagru.

Vila Na Hřebenkách - demolice. | Video: Deník/Radek Cihla

Objekt zajímavý nejen stavebně (jak celkovou koncepcí a řadou propracovaných detailů, tak začleněním do charakteru vilové zástavby celé oblasti), ale i prvorepublikovou historií místa, kde se u tehdejšího majitele Josefa Schieszla scházela řada umělců i dalších osobností, chce vlastník nahradit podstatně mohutnějším domem. Rezidencí o velikosti bytovky, avšak určenou pro jednu rodinu. Tento záměr řada lidí z okolí odmítá nejen kvůli tomu, co má zaniknout; odpůrci se ohrazují i vůči tomu, co by mělo vzniknout. Mají navíc obavy, že by to mohlo odstartovat zánik vilové čtvrti v její tradiční podobě.

Zástupce investora požádala starostka Šimková o zastavení stavebních prací – s tím, že by s ním zástupci městské části rádi jednali o dalším osudu vily.

„Naším zájmem je ochraňovat charakter místních čtvrtí a apelovat na přiměřenou podobu developerských záměrů,“ vysvětluje, proč má radnice zájem zasahovat do záměrů týkajících se soukromého vlastnictví, k nimž navíc nechybějí patřičná povolení.

To, že existují potřebná razítka a úředníci státní správy se záměrem souhlasili, si volení představitelé Prahy 5 nedokážou vysvětlit. Ačkoli nechápou, vědí, že takové věci se stávají. Plyne to z dalších slov Šimkové: „V lokalitě Hřebenek se nejedná o první sporný projekt. Ještě v roli aktivních občanů se nám zde podařilo zachránit Benešovu vilu, na kterou už byl vydán demoliční výměr…“ Vědí tedy i to, že vydané rozhodnutí umožňující zánik nemovitosti ještě nemusí znamenat definitivní ortel.

Garáž už padla. Co bude dál?

Politici Prahy 5 – přednedávnem byl Deník kvůli osudu této vily v kontaktu s místostarostou městské části Radkem Janouškem (Praha 5 Sobě) – přitom nejsou jediní, kdo usiluje o záchranu vily, jejíž skutečný vlastník se ztrácí v podílech firem registrovaných na Kypru. Skupinka protestujících občanů se dokonce snažila zastavit najíždějící bagr s tím, že pro jeho práci chybějí zábor prostranství i opatření k zajištění bezpečnosti v okolí pracoviště. I když se čekalo na příjezd strážníků a policie, nakonec to dopadlo tak, že od středy 8. listopadu už je zbouraná garáž.

Místem, kde garáž stávala, bagr projel na pozemek; tam podle očekávání může v bourání pokračovat v dalších dnech. Demolice už však zřejmě pokročila: práce sice začaly v zadní části, kam není z ulice vidět, avšak leccos napověděly pohled na střechu i skládka na zahradě.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Boj pokračuje i prostřednictvím úředních lejster. Proti stavebním úpravám Schieszlovy vily se ohrazují také majitelé nemovitostí z okolí. Podali podnět na přezkum rozhodnutí stavebního úřadu – a rovněž návrh na vyhlášení památkové ochrany vily jakožto historického objektu. A ministerstvo kultury rovněž vyzvalo k zastavení stavebních prací.

Jde o charakter celé lokality

V minulosti byla pátá městská část jediná, kdo prostřednictvím odboru územního rozvoje podal námitky v rámci řízení o společném povolení stavby. Stavební úřad se ale nimi vypořádal, aniž by své původní rozhodnutí zásadně změnil. Podle slov starostky i místostarosty sehrálo hlavní roli stanovisko památkářů z magistrátu. Jeho odbor památkové péče s posuzovaným záměrem souhlasil, což volené politiky velmi překvapilo; Schieszlova vila se totiž nachází v památkové zóně Smíchov. A její změna by výrazně narušila „ducha lokality“. Téhož názoru je třeba i Klub za starou Prahou, jenž rovněž netají své protesty.

Místní prý předem nic nevěděli

Bourání také odmítají místní občané. K těm se řadí i jeden ze zakladatelů Paměti národa Mikuláš Kroupa, bydlící v sousedství. „Vila je zachovalá, donedávna obývaná, opečovávaná a milovaná. Nový majitel skrývá identitu pod kyperskou firmou. S jistotou tak nevíme, o koho se jedná; domníváme se, že nás stopy opět dovedou k ruskému oligarchovi na sankčním seznamu, který dříve koupil za čtvrt miliardy korun 552 metrů čtverečních velkou smíchovskou vilu Nad Výšinkou a k tomu pozemek 27 arů,“ poznamenává.

Kroupa, který o záchranu vily usiluje společně s dalším zakladatelem Post Bellum Vítem Makariusem, se také ohrazuje proti postupu stavebního úřadu.

„Obyvatele v sousedství neobeslal, jak v místě běžně činí, pouze vyvěsil oznámení na úřední desce. Obyvatelé Prahy 5 do minulého měsíce neměli nejmenší tušení, že stavební úřad doslova pokoutně vede stavební řízení a vydal povolení. Když obyvatelé žádají o opravu balkonu, vybourání nového okna, probourání dveří či dozdění schodů, čekají. Stavební úřad písemně všechny blízké i vzdálenější sousedy informuje do datových i poštovních schránek,“ konstatoval. S tím, že tento záměr se „ztratil“ na nepřehledné úřední desce, kterou nikdo nechodí kontrolovat denně… To je důvod, proč protesty původně nevznesl kromě radnice nikdo další.

Starostka Prahy 5 Šimková doufá, že ještě není dobojováno. „Věřím, že nakonec shodu v území najdeme a podaří se nám s podporou veřejnosti vyjednat minimálně ohleduplnější podobu plánované dostavby této historické vily,“ shrnula, co si slibuje od jednání se zástupci investora. Ten však zatím nechává práce pokračovat.