Ačkoliv už jsou letní prázdniny za námi, astronomické léto ještě ne. To potvrzují i teplotní rekordy, které v posledních dnech padají po celé republice. K ochlazení v Praze lidé často volí koupaliště, jaká jsou tuto sobotu a neděli otevřená? Máme pro vás hned několik tipů.

Milovníci léta si o víkendu přijdou na své. Podle předpovědi počasí nás čekají s největší pravděpodobností poslední parné letní dny, kdy ručička teploměru dosahuje 30 stupňů.

Takové počasí přímo vybízí k návštěvě jednoho z pražských koupališť. Pokud váháte, kde se s létem rozloučit, můžete si vybrat z našeho seznamu.

Petynka Otevírací doba – od 8:00 do 19:00

Ceník – dospělí a dospívající po 15:00 za 180 Kč, děti a studenti 100 Kč, děti do 3 let zdarma

Web - koupalistepetynka.cz

Divoká Šárka

Otevírací doba – od 9:30 do 19:00

Ceník – dospělí 200 Kč, děti 60 Kč, studenti 150 Kč, děti do 5 let zdarma

Web – koupaliste-sarka.webnode.cz

Stírka Otevírací doba – od 9:00 do 19:00

Ceník – dospělí 220 Kč, děti do 15 let 150 Kč, studenti a senioři 150,-, více info na webu

Web - koupaliste-stirka.cz

Plavecký stadion Podolí

Otevírací doba – od 6:00 do 21:45

Ceník – viz web

Web - pspodoli.cz

Plavecký stadion Podolí - venkovní areál | Video: Eliška Stodolová