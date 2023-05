„Vítězné náměstí je středobodem Prahy 6 a bezesporu si zaslouží lepší budoucnost, než jakou ještě donedávna představoval zanedbaný dvůr s parkovištěm. Nová budova Victoria Palace, jejíž součástí bude i klidný vnitroblok se zelení, do tohoto místa vnese výrazně vyšší kvalitu,“ uvedl u příležitosti oslavy glajchy, jak se v řeči stavbařů dosažení nejvyššího bodu či dokončení hrubé stavby nazývá, Marek Dospiva, partner skupiny Penta, odpovědný za developerské projekty v České republice.

Dvůr Victoria Palace.Zdroj: Penta Real Estate

Kromě zhruba stovky bytových jednotek, umístěných od druhého nadzemního podlaží výše, se ve Victoria Palace budou nacházet také komerční prostory určené pro obchody a služby. Jedním z nájemníků obchodních prostor se tak stane supermarket, který v současné době v této lokalitě chybí.

„Díky spolupráci s městskou částí a citlivému přístupu architektů se v projektu Victoria Palace podařilo vhodně zkombinovat rezidenční bydlení, drobné obchody a služby. Tedy to, co budoucí i stávající obyvatelé Vítězného náměstí a jeho okolí potřebují,“ dodal Karel Pražák, majitel skupiny Kaprain.

Finální podoba náměstí bude známa v létě

Poslední etapou dostavby Vítězného náměstí se stane takzvaný IV. kvadrant, který představuje území rozkládající se od ulice Jugoslávských partyzánů směrem k univerzitnímu kampusu VŠCHT a ČVUT. Pozemky zde vlastní především společnost Fourth Quadrant, sdružující developerské společnosti Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Dalšími vlastníky jsou pak Vysoká škola chemicko-technologická, hlavní město Praha a Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Praha zpracovává plán na vznik čtvrti v Letňanech. Podobu můžou ovlivnit místní

V současnosti probíhá mezinárodní architektonická soutěž, jejímž cílem je vybrat finální návrh řešení této části náměstí. Znám bude v polovině června, kdy proběhne další soutěžní workshop, na kterém pětice týmů, vzešlá z prvního kola soutěže, představí své koncepty rozpracované do detailních návrhů. Poté porota oznámí vítěze.

Realizace dostavby IV. kvadrantu, tedy severozápadní části Vítězného náměstí, by pak mohla být odstartována v horizontu čtyř až pěti let. Vybudováno by zde mělo být až sto tisíc metrů čtverečních ploch určených pro občanskou vybavenost, byty a administrativu. Součástí území se stane i nové kulturní centrum.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník.